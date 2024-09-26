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Новини
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Українці за місяць витратили на нові авто майже 15 мільярдів, найбільше – на преміальні BMW

bmw

У серпні українці витратили на придбання нових легкових авто майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що близько половини від цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Зокрема, найбільше було сплачено за автівки преміальної німецької BMW – 2,15 млрд грн.

Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,14 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн.

П’ятірку лідерів замикають Volkswagen – 948 млн грн, а також Audi – 752 млн грн.

Крім того, українці у серпні не скупилися на новенькі автомобілів таких марок, як: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.

Загалом із початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Автор: 

авто (4136) продаж (2068)


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Топ коментарі
+13
дер-жнахлебники и держ-воры любят премиум, там и охране надо, и домработницам
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26.09.2024 10:40
+13
"Кому война а кому мать родна" одні купують автівки для військових ,ну а бидло "уставшее от войни" бісится від жиру.
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26.09.2024 10:44
+12
Я дуже радий за "українців".
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26.09.2024 10:41
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дер-жнахлебники и держ-воры любят премиум, там и охране надо, и домработницам
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26.09.2024 10:40 Відповісти
Я дуже радий за "українців".
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26.09.2024 10:41 Відповісти
"Кому война а кому мать родна" одні купують автівки для військових ,ну а бидло "уставшее от войни" бісится від жиру.
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26.09.2024 10:44 Відповісти
Так, стару автівку віддав військовим, а себе побалував новішою, дорожчою.
Тепер на фронті хтось на БМВ їздить.
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26.09.2024 13:03 Відповісти
Ми такі бідні, такі бідні... Ну, а шо - на чому ж треба буде штурмувати західні кордони, коли доведеться драпати звідси
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26.09.2024 10:47 Відповісти
Мене, як платника податків у Німеччині , дуже тішить ця новина! Приємно усвідомлювати те, що частина моїх податків, яка йде на поповнення українського бюджету, допомагає утримувати відповідний рівень життя українців!
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26.09.2024 11:01 Відповісти
та закінчуй, усі твої податки годують заїхавших афганців, сирійців та українців, які сидять роками в джобцентрах, а також увесь той бюрократичний апарат джобцентрів та соціаламптів. Проходили, сам працював в німеччині офіційно, щомісяця отримував платіжки і не розумів куди відрахування йдуть - що я що будь який біженець однаково місяцями чекає той сраний термін до лікаря... тому тільки або німець, який вже десяток років платить податки,
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26.09.2024 19:55 Відповісти
Прості українці на війні, а всякі злодії і держиморди корумповані купують авто.
Кому війна, а кому нові машини.
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26.09.2024 11:11 Відповісти
Об"єктивно. Сам бачив у місті військових на нових недешевих авто. Хто і що вони не знаю, але ...

Так, з нашого будинку військові на звичайних автівках їздять. Можливо навіть б/в.
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26.09.2024 13:01 Відповісти
Цим "українцям" ще й з/п піднімуть в наступному році...
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26.09.2024 11:12 Відповісти
"українці" - це як середня температура по лікарні

пишіть вже прямо: держслужбовці / голови тцк / представники силових структур / вищий офіцерський склад ЗСУ та нацгвардії
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26.09.2024 11:39 Відповісти
Тобто, усі-усі підприємці (у т.ч. ФОПи), усу-усі свої доходи відправляють на Перемогу ??
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26.09.2024 12:57 Відповісти
є там і невеликий % підприємців

але ті, хто купує тачку за $60K-$100K, рідко коли - простий ФОПівець
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26.09.2024 21:55 Відповісти
Ось це і є стратегія перемоги. Самих себе.
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26.09.2024 11:40 Відповісти
Мобілізовані та бусифіковані,мабуть,собі на фронт купляють!
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26.09.2024 11:56 Відповісти
"Захід" дай ще грошей!!!
***, йсе пиндець
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26.09.2024 12:00 Відповісти
У перший рік великої війни найдорожче авто купив власник кондитерської мережі Вацак, який аж ніяк не є держслужбовцем. Місцеві бізнесмени які волають про непідйомні податки нарівні з топ чинушами робитимуть гроші під будь-яким прапором та гербом
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26.09.2024 12:11 Відповісти
Вацак якщо ви не вкурсі депута ВР. І курує багато так званих депутатських програм на місці від держбюджету.

Зовсім недавно ж одного затримали за вимагання відкату за будівництво.
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26.09.2024 12:58 Відповісти
Українці за місяць витратили на нові авто майже 15 мільярдів, найбільше - на преміальні BMW Джерело: https://biz.censor.net/n3511863

НУ ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ У ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ ДЕ ВОЯКАМ ЗСУ ЗАТРИМУЮТЬ ЗАРПЛАТНЮ ?
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26.09.2024 12:26 Відповісти
Шановна редакціє ! А можна використовувати термін "громадяни України" ??

"Срібна ложка знайшлась, але осад залишився".

Крім того, можливо правільніше буде "придбано на території України".
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26.09.2024 12:55 Відповісти
Не треба так писати "українці" це не українці ...це хабарники..та ворюги..
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26.09.2024 13:07 Відповісти
Тобто це десь 10 тис. автівок. Але у тексті незрозуміло якого сегменту авто. Шкода, Рено і Фольси різні бувають.
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26.09.2024 13:09 Відповісти
суми звичайно можуть вражати, але тільки до тієї миті, коли згадати 2 фактори:
1) підвищення ВЗ призвело до ажіотажу у купівлі авто перед його введенням. За цим ринок охолоне.
2) за весь рік купили близько 40 тис нових авто. ( 80 ярдів на 2 млн за авто). Тобто країна на 30 мільйонів жителів купили 40 тис. авто. Це менше 0.1% до населення. Думаю, що Словаччина такі обсяги берез за 2-3 міс.
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26.09.2024 13:11 Відповісти
Проверить всех на законность источников дохода.
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26.09.2024 14:01 Відповісти
Керівник держструктури - від 80 тис. місяць. Наглядові ради всілякі 100-150 тис. Судді ... Керівники в енергетиці, банках, директори департаментів у приватних, топ-чиновники і топ-менеджери ...
Підприємці різного штибу, у т.ч., які зайняті військовими поставками ...

Насправді - може бути.
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27.09.2024 17:09 Відповісти
З задоволенням би витрали на тавріі та ланоси. Але їх більше в нас не виробояють
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26.09.2024 22:25 Відповісти

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