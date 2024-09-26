Українці за місяць витратили на нові авто майже 15 мільярдів, найбільше – на преміальні BMW
У серпні українці витратили на придбання нових легкових авто майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зазначається, що близько половини від цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок. Зокрема, найбільше було сплачено за автівки преміальної німецької BMW – 2,15 млрд грн.
Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,14 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн.
П’ятірку лідерів замикають Volkswagen – 948 млн грн, а також Audi – 752 млн грн.
Крім того, українці у серпні не скупилися на новенькі автомобілів таких марок, як: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus та Nissan.
Загалом із початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.
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Тепер на фронті хтось на БМВ їздить.
Кому війна, а кому нові машини.
Так, з нашого будинку військові на звичайних автівках їздять. Можливо навіть б/в.
пишіть вже прямо: держслужбовці / голови тцк / представники силових структур / вищий офіцерський склад ЗСУ та нацгвардії
але ті, хто купує тачку за $60K-$100K, рідко коли - простий ФОПівець
***, йсе пиндець
Зовсім недавно ж одного затримали за вимагання відкату за будівництво.
НУ ЯК ТАКЕ МОЖЕ БУТИ У ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ ДЕ ВОЯКАМ ЗСУ ЗАТРИМУЮТЬ ЗАРПЛАТНЮ ?
"Срібна ложка знайшлась, але осад залишився".
Крім того, можливо правільніше буде "придбано на території України".
1) підвищення ВЗ призвело до ажіотажу у купівлі авто перед його введенням. За цим ринок охолоне.
2) за весь рік купили близько 40 тис нових авто. ( 80 ярдів на 2 млн за авто). Тобто країна на 30 мільйонів жителів купили 40 тис. авто. Це менше 0.1% до населення. Думаю, що Словаччина такі обсяги берез за 2-3 міс.
Підприємці різного штибу, у т.ч., які зайняті військовими поставками ...
Насправді - може бути.