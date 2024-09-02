Рекорд за 32 місяці: В Україні у серпні продали понад 8 тисяч нових легкових автівок. Найпопулярніші бренди

Упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota.

У серпні українці придбали 1248 нових авто цієї марки. На другому місці Reault – 738 авто, третій результат у BMW – 633.

До п’ятірки лідерів потрапили також Skoda (538 авто) та Volkswagen (483).

Титул бестселера місяця зберіг за собою Renault Duster – 691 зареєстрована одиниця.

Загалом із початку року в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Читайте також: Українці з початку року витратили на нові автівки понад 67 мільярдів гривень

Як повідомлялося, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні, за даними Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД).

У липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.