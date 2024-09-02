Рекорд за 32 місяці: В Україні у серпні продали понад 8 тисяч нових легкових автівок. Найпопулярніші бренди
Упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota.
У серпні українці придбали 1248 нових авто цієї марки. На другому місці Reault – 738 авто, третій результат у BMW – 633.
До п’ятірки лідерів потрапили також Skoda (538 авто) та Volkswagen (483).
Титул бестселера місяця зберіг за собою Renault Duster – 691 зареєстрована одиниця.
Загалом із початку року в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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Як повідомлялося, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні, за даними Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД).
У липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.
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Україна не виробляє свої авто- які мита на ввозимо авто ? Усіх бариг и митників треба посадити до вʼязниці. А геттманцева і найема ( НЕ УКРАЇНЦІВ) за геноцид українців, які не мають собі дешевих авто для родини і праці, НА ГИЛЯКУ
Просто ненавидиш так що їсти не можеш?
що це ти його захищаєш?!...
Це, якщо що, не про Масі! а про Мустафу!
Найема на гиляку
Тепер нерозмитнені автомобілі, куплені громадянами України за кордоном, оформлюють лише у трьох пунктах пропуску:
пункт пропуску для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг" (на кордоні з Польщею);міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Грушів" (на кордоні з Польщею);міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний" (на кордоні зі Словаччиною).
Нагадаємо, що у квітні вже https://focus.ua/uk/auto/513291-v-ukraine-ogranichivayut-vvoz-avto-s-besplatnoy-rastamozhkoy вводили обмеження на пропуск євроблях , проте тоді їх провезення дозволили в семи прикордонних пунктах. Саме черги з нерозмитнених авто на кордоні називали однією з причин дефіциту палива та перешкодою для швидкого ввезення гуманітарної допомоги.
Також Фокус розповідав про те, які авто найчастіше https://focus.ua/uk/auto/514156-kakie-avtomobili-vvozyat-ukraincy-dlya-besplatnoy-rastamozhki ввозять українці для безкоштовного https://focus.ua/uk/auto/514156-kakie-avtomobili-vvozyat-ukraincy-dlya-besplatnoy-rastamozhki розмитнення . Попри стереотипи, дорогих преміальних машин серед них небагато.
НАЙЕМ - шістка автобариг . Із-за нього прості українці не можуть самі собі привезти недорогі авто із ЕС, ІЗ-ЗА НЬОГО БАГАТО УКРАЇНЦІВ НЕ ПОВЕРНУТТСЯ ДО УКРАЇНИ, тому що купили собі авто для родин і праці, а щоб завести авто в Україну , треба ще мито по 5-10 тис евро сплатити .
ПИТАННЯ- ЯКОГО ЧЕРТА????