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Новини
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Рекорд за 32 місяці: В Україні у серпні продали понад 8 тисяч нових легкових автівок. Найпопулярніші бренди

авто

Упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota.

У серпні українці придбали 1248 нових авто цієї марки. На другому місці Reault – 738 авто, третій результат у BMW – 633.

До п’ятірки лідерів потрапили також Skoda (538 авто) та Volkswagen (483).

Титул бестселера місяця зберіг за собою Renault Duster – 691 зареєстрована одиниця.

Загалом із початку року в Україні було зареєстровано понад 47,3 тис. нових легкових авто, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Як повідомлялося, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні, за даними Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД). 

У липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що на 20% більше ніж торік. Водночас автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

Автор: 

авто (4124) продаж (2064)


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Стількі авто зруйновано кацапськими ракетами, а ЗЕ ВЛАДА ( і гетьманцев з Найемом) досі не можуть повернути закон про нульове розмитнення .
Україна не виробляє свої авто- які мита на ввозимо авто ? Усіх бариг и митників треба посадити до вʼязниці. А геттманцева і найема ( НЕ УКРАЇНЦІВ) за геноцид українців, які не мають собі дешевих авто для родини і праці, НА ГИЛЯКУ
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02.09.2024 13:26 Відповісти
Наєм яким боком сюди?
Просто ненавидиш так що їсти не можеш?
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02.09.2024 20:34 Відповісти
а шо тобі Найем? кум чи шо?.. давай топи його в багнюку як "шоколадного" в свій час..
що це ти його захищаєш?!...
Це, якщо що, не про Масі! а про Мустафу!
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02.09.2024 22:52 Відповісти
Цука найем особисто займався скороченням пунктів розмитнення . Українці через цього афганця стояли в чергах по 6 днів . Так він ще по завданню сірих бариг содействовал , щоб нульове розмитнення заборонили. АФГАНЕЦ зробив геноцид українцям, тому що спасався 24. 02 , 22 той , хто мав авто
Найема на гиляку
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03.09.2024 00:12 Відповісти
Безплатне розмитнення авто в Україні https://focus.ua/uk/auto/514248-besplatnuyu-rastamozhku-avto-v-ukraine-poka-ne-budut-otmenyat поки не скасовують , але для охочих пригнати євробляху вводять нові обмеження. Зокрема Кабінет Міністрів видав розпорядження https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-peremishchennya-okremih-transportnih-zasobiv-cherez-mitnij-kordon-********-354- №354-р про скорочення кількості прикордонних пунктів пропуску, де можна ввезти авто.

Тепер нерозмитнені автомобілі, куплені громадянами України за кордоном, оформлюють лише у трьох пунктах пропуску:

пункт пропуску для міжнародного пасажирського автомобільного сполучення "Устилуг" (на кордоні з Польщею);міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Грушів" (на кордоні з Польщею);міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Малий Березний" (на кордоні зі Словаччиною).

Нагадаємо, що у квітні вже https://focus.ua/uk/auto/513291-v-ukraine-ogranichivayut-vvoz-avto-s-besplatnoy-rastamozhkoy вводили обмеження на пропуск євроблях , проте тоді їх провезення дозволили в семи прикордонних пунктах. Саме черги з нерозмитнених авто на кордоні називали однією з причин дефіциту палива та перешкодою для швидкого ввезення гуманітарної допомоги.
Також Фокус розповідав про те, які авто найчастіше https://focus.ua/uk/auto/514156-kakie-avtomobili-vvozyat-ukraincy-dlya-besplatnoy-rastamozhki ввозять українці для безкоштовного https://focus.ua/uk/auto/514156-kakie-avtomobili-vvozyat-ukraincy-dlya-besplatnoy-rastamozhki розмитнення . Попри стереотипи, дорогих преміальних машин серед них небагато.
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03.09.2024 00:13 Відповісти
https://focus.ua/uk/auto/514912-v-ukraine-vveli-novye-ogranicheniya-dlya-evroblyah-na-granice-chto-nuzhno-znat

НАЙЕМ - шістка автобариг . Із-за нього прості українці не можуть самі собі привезти недорогі авто із ЕС, ІЗ-ЗА НЬОГО БАГАТО УКРАЇНЦІВ НЕ ПОВЕРНУТТСЯ ДО УКРАЇНИ, тому що купили собі авто для родин і праці, а щоб завести авто в Україну , треба ще мито по 5-10 тис евро сплатити .
ПИТАННЯ- ЯКОГО ЧЕРТА????
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03.09.2024 00:17 Відповісти
Працівники ТЦК купівлеспроможні ...а що
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02.09.2024 21:09 Відповісти
Ну от, а кажуть немає грошей в людей, бідося.
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03.09.2024 04:18 Відповісти

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