"Нафтогаз" збільшив прибуток за пів року у чотири рази – до 24 мільярдів гривень

Упродовж першого півріччя 2024 року група "Нафтогаз" заробила 24,4 млрд грн чистого консолідованого прибутку, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року (6,6 млрд грн).

При цьому, консолідований операційний прибуток за перше півріччя досяг 28,9 млрд грн, за аналогічний період минулого року цей показник становив 14 млрд грн, повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Значних покращень фінансових результатів групі "Нафтогаз" вдалося досягти, зокрема завдяки зростанню доходів від реалізації газу, нафти і нафтопродуктів, а також від послуг з розподілу природного газу", – йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" уточнили, що ключовими компаніями, які показали прибуток за звітний період, є НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Україна" та АТ "Укртранснафта".

До того ж протягом січня-червня підприємства групи сплатили в держбюджет податків на суму 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою.

Зазначається, що огляд фінансової звітності за шість місяців 2024 року був проведений незалежною міжнародною аудиторською компанією PricewaterhouseCoopers (PwC).

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Як повідомлялося, чистий консолідований прибуток Групи "Нафтогаз" у 2023 році становив 23,1 млрд грн після збитку у розмірі 79,1 млрд у 2022 році.

НАК "Нафтогаз України" за результатами діяльності в 2023 році сплатив до державного бюджету майже 12,2 млрд грн дивідендів, а також 2,1 млрд гривень податку на дивіденди.