Підвищення податків потрібно починати з оподаткування розкоші, – ЄБРР
Підвищення податків на предмети розкоші є найвиправданішим варіантом для підвищення податкових надходжень до бюджету.
Таку думку висловив регіональний економіст ЄБРР і ексочільник Центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками", – зазначив він.
За його словами, стан війни виправдовує тимчасове розширення стандартного визначення предметів розкоші.
Щодо доцільності підвищення податків в Україні загалом, Богов зазначив, що зовнішнє фінансування наразі майже повністю покриває потреби бюджету, однак намагання України збільшити внутрішні доходи настільки, наскільки це можливо, є правильним.
"Це екстраординарна ситуація, і зрозуміло, що кожен повинен нести частину тягаря", – пояснив він.
Крім того, за словами економіста ЄБРР, підвиищення податку на надприбуток банків з 25% до 50% може бути виправданим, але має бути добре збалансованим зі стійкістю банків.
"Доти, доки капітальна позиція банків забезпечена, банки можуть платити більше податків", – вважає Богов.
Як повідомлялося,17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків. Його ухвалення має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.
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Але "прастой парєнь" і та його менеджери проти.
"Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, як американський уряд заохочує уряд України збільшувати прибутки.
Під час брифінгу вона зауважила, що Кабмін самостійно вирішуватиме, звідки брати доходити, однак уряд США рекомендує зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками.
"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", - зауважила Пріцкер."
Ну не обкладати ж податками оцих https://biz.censor.net/news/3511863/ukrayintsi_za_misyats_vytratyly_na_novi_avto_mayije_15_milyardiv#comment_a9285dac-f0ad-4***-8d4c-5df3ef4c01fc
Це не про "українську" еліту! Можновладцям - ВСЕ! Пересічним українцям- непомірниі податки, комунальні тарифи, і загибель в окопах за статки чиновників!
Ви можете пошукати чи були подібні заяви раніше. Я вище вже показала заяву представниці США від червня 2024 року.
Липень 2024 року.
"Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, як американський уряд заохочує уряд України збільшувати прибутки.
Під час брифінгу вона зауважила, що Кабмін самостійно вирішуватиме, звідки брати доходити, однак уряд США рекомендує зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками.
"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", - зауважила Пріцкер."
Це скільки часу повинен пропрацювати громадянин
з реальною середньою зарплатою щоб купити чи річ
оплатити послугу
А слова у нас дешевше чим в ЄС це чисте словоблудство
Ні одну послугу ні на один товар не дали розшифровка вартості
,,комерческая тайна,,
ХОЧ І ПРАВИЛЬНО АЛЕ НА СВЯТЕ ПОЗАРИЛИСЬ
Чи дозволить Ахметов прийняти закон по яким за свої яхти він буде платити по 5 % від їх вартості, тим паче крадіювате чиновництво по всій Україні чи захоче платити кожен рік 5 % від вартості свого 80 000 $ Ленд Крузера або Лексуса, а іноді і Ферарі з Ламборжині, це ж десь 7 000 $ в рік як що автівка коштує під 130 000 $.
Бюджет України озолотиться 😄