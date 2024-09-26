Підвищення податків потрібно починати з оподаткування розкоші, – ЄБРР

Підвищення податків на предмети розкоші є найвиправданішим варіантом для підвищення податкових надходжень до бюджету.

Таку думку висловив регіональний економіст ЄБРР і ексочільник Центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками", – зазначив він.

За його словами, стан війни виправдовує тимчасове розширення стандартного визначення предметів розкоші.

Щодо доцільності підвищення податків в Україні загалом, Богов зазначив, що зовнішнє фінансування наразі майже повністю покриває потреби бюджету, однак намагання України збільшити внутрішні доходи настільки, наскільки це можливо, є правильним.

"Це екстраординарна ситуація, і зрозуміло, що кожен повинен нести частину тягаря", – пояснив він.

Крім того, за словами економіста ЄБРР, підвиищення податку на надприбуток банків з 25% до 50% може бути виправданим, але має бути добре збалансованим зі стійкістю банків.

"Доти, доки капітальна позиція банків забезпечена, банки можуть платити більше податків", – вважає Богов.

Як повідомлялося,17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків. Його ухвалення має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.