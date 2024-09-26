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Підвищення податків потрібно починати з оподаткування розкоші, – ЄБРР

регіональний економіст ЄБРР Дімітар Богов

Підвищення податків на предмети розкоші є найвиправданішим варіантом для підвищення податкових надходжень до бюджету.

Таку думку висловив регіональний економіст ЄБРР і ексочільник Центробанку Республіки Македонія Дімітар Богов в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Найбільш виправданим є підвищення податків на деякі товари, які в умовах війни мають характеристики предметів розкоші. Ті, які не настільки необхідні, можна було б обкласти вищими податками", – зазначив він.

За його словами, стан війни виправдовує тимчасове розширення стандартного визначення предметів розкоші.

Щодо доцільності підвищення податків в Україні загалом, Богов зазначив, що зовнішнє фінансування наразі майже повністю покриває потреби бюджету, однак намагання України збільшити внутрішні доходи настільки, наскільки це можливо, є правильним.

"Це екстраординарна ситуація, і зрозуміло, що кожен повинен нести частину тягаря", – пояснив він.

Крім того, за словами економіста ЄБРР, підвиищення податку на надприбуток банків з 25% до 50% може бути виправданим, але має бути добре збалансованим зі стійкістю банків.

"Доти, доки капітальна позиція банків забезпечена, банки можуть платити більше податків", – вважає Богов.

Як повідомлялося,17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків. Його ухвалення має додатково принести держбюджету 58 млрд грн в цьому році та 137 млрд у наступному.

Автор: 

ЄБРР (773) податки (2438)


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Топ коментарі
+16
Найбільша розкіш це мати під час війни розумово обмеженого мудака на посаді верховного головнокомандувача.
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26.09.2024 13:33
+13
але депутани Зєлєнскага усе розуміють по-своєму, по-гнидьманськи, бо "борщовий набір кріпака" для моножлобшинства і "прімкнувших" - це вже предмет розкоші... і аж ніяк не люксове авто, яхта, діаманти для хвойд, телелайнофон для вередливої дитинки дермака і десята багатоповерхова хатинка для мами, яка любіт скорость..
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26.09.2024 12:36
+12
Він просто не в тому економічному університеті вчився. В тому де вчився помічник Сівковича, вчать що під час війни треба піднімати податок населенню для збільшення цін і зменьшення купівельної спроможності. А чиновникам наоборот підвищувати зарплату щоб збільшити видатки з дефіцитного бюджету а недостачу покрити за рахунок позик.
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26.09.2024 12:49
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але депутани Зєлєнскага усе розуміють по-своєму, по-гнидьманськи, бо "борщовий набір кріпака" для моножлобшинства і "прімкнувших" - це вже предмет розкоші... і аж ніяк не люксове авто, яхта, діаманти для хвойд, телелайнофон для вередливої дитинки дермака і десята багатоповерхова хатинка для мами, яка любіт скорость..
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26.09.2024 12:36 Відповісти
Він просто не в тому економічному університеті вчився. В тому де вчився помічник Сівковича, вчать що під час війни треба піднімати податок населенню для збільшення цін і зменьшення купівельної спроможності. А чиновникам наоборот підвищувати зарплату щоб збільшити видатки з дефіцитного бюджету а недостачу покрити за рахунок позик.
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26.09.2024 12:49 Відповісти
тобто почнете з ніщебродів - світло, тепер автогаз та бензин. далі що?
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26.09.2024 12:49 Відповісти
З цим проблема, в нас багаті люди, це ті які ніколи ніяким бізнесом не займались, а служили на держ посадах, в міністерствах і відомствах, в органах законодавчої чи виконавчої влади, на копійочних ставках. Все майно в них записано на родичів, кумів, сватів, і домашніх тварин, з них нічого неможна взяти, бо в них фактично нічого немає. А почнеш прискіпливо шукати, так можна вийти і на себе...
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26.09.2024 12:51 Відповісти
владним покидькам уже прямим текстом кажуть кому потрібно підвищувати податки, бо зелені кивають на МВФ, аподатки деруть з простих людей, не з себе
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26.09.2024 12:55 Відповісти
Нарешті голос із Заходу сказав довбням прямо, що вони довбні...
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26.09.2024 13:05 Відповісти
Довбням-підху@ловникам казали це і раніше.
Але "прастой парєнь" і та його менеджери проти.

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26.09.2024 13:55 Відповісти
Липень 2024 року.

"Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, як американський уряд заохочує уряд України збільшувати прибутки.

Під час брифінгу вона зауважила, що Кабмін самостійно вирішуватиме, звідки брати доходити, однак уряд США рекомендує зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", - зауважила Пріцкер."
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26.09.2024 13:57 Відповісти
Нарешті голос із Заходу сказав довбням прямо, що вони довбні...
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26.09.2024 13:09 Відповісти
Голос із Заходу вже дуже давно нам це каже, але ж на шмарофоні про це мовчать.
Ну не обкладати ж податками оцих https://biz.censor.net/news/3511863/ukrayintsi_za_misyats_vytratyly_na_novi_avto_mayije_15_milyardiv#comment_a9285dac-f0ad-4***-8d4c-5df3ef4c01fc
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26.09.2024 13:18 Відповісти
Найбільша розкіш це мати під час війни розумово обмеженого мудака на посаді верховного головнокомандувача.
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26.09.2024 13:33 Відповісти
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26.09.2024 16:29 Відповісти
нє, надо шоб картопля і капуста коштували дорожче ніж у Польщі. Бідняки мають оплатити банкет слуг
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26.09.2024 13:33 Відповісти
Це екстраординарна ситуація, і зрозуміло, що кожен повинен нести частину тягаря", - пояснив він.

 Це не про "українську" еліту! Можновладцям - ВСЕ! Пересічним українцям- непомірниі податки, комунальні тарифи, і загибель в окопах за статки чиновників!
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26.09.2024 13:45 Відповісти
А у нас навпаки - податок на розкіш Рада провалила, зате фопам підняли податки.
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26.09.2024 13:46 Відповісти
преЗЕдентська більшість і особисто Гетманцев провалили податок на розкіш. За вказівкою ОПи.
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26.09.2024 14:03 Відповісти
Дякую, кеп.
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26.09.2024 14:06 Відповісти
Будь ласка. Ви ж про це не напишете.
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26.09.2024 14:09 Відповісти
Якщо Рада щось провалює - це означає, що провалює більшість - це очевидні речі, які зрозумілі будь-кому, кеп.
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26.09.2024 14:13 Відповісти
Ви перебільшуєте. Багато хто із обдарованих "73%", велика частина яких не цікавляться політикою, прочитавши ваш коментар про Раду, навіть не задумається які саме фракції були ЗА, а які ПРОТИ,
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26.09.2024 14:20 Відповісти
І багато хто з них навіть не чув про наполегливі пропозиції представників США прикрити тіньові схеми із контрабандою на десятки,а може й сотні мільярдів. У "73%" в усьому винуваті союзники і МВФ, а Буба цяця.
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26.09.2024 14:24 Відповісти
А тіьові схеми з котрабадою з'явилися пуслі 2019, чи були й до того? А пропозиції представиків США тільки зараз з'явилися, чи вои давно про це кажуть? Питання у тому, що неупереджені люди пишуть про проблему, а упереджеі намагаються будь-що звести до 73% і виборчих перегонів, хоча ніяких виборів у ннас покищо не намічається.
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26.09.2024 15:40 Відповісти
Схеми були, але їхній масштаб має значення. Тим більше тоді, коли влада країни вимагає все нових і нових коштів від партнерів.
Ви можете пошукати чи були подібні заяви раніше. Я вище вже показала заяву представниці США від червня 2024 року.

Липень 2024 року.

"Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер розповіла, як американський уряд заохочує уряд України збільшувати прибутки.

Під час брифінгу вона зауважила, що Кабмін самостійно вирішуватиме, звідки брати доходити, однак уряд США рекомендує зосередитись не на підвищенні податків, а на реформі митниці та боротьбі з тіньовими ринками.

"У вас є доходи, яких ви не отримуєте і які ви мали б отримати сьогодні. Зосередьмося спочатку на цьому", - зауважила Пріцкер."
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26.09.2024 16:02 Відповісти
Роскоши у меня нету, но лучше скажите когда вернут праздничные выходные дни. Уже надоело: работаем больше, а зарплата та же самая, еще и налоги поднимают. ДОКОЛЕ!??!?!?!
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26.09.2024 14:03 Відповісти
если не воровать на тендерах в 2 раза то можно налоги снизить
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26.09.2024 14:20 Відповісти
О оцє розумній заклик. Але ж не на часі.
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26.09.2024 14:42 Відповісти
Головний показник де дешевше в єС чи Україні
Це скільки часу повинен пропрацювати громадянин
з реальною середньою зарплатою щоб купити чи річ
оплатити послугу
А слова у нас дешевше чим в ЄС це чисте словоблудство
Ні одну послугу ні на один товар не дали розшифровка вартості
,,комерческая тайна,,
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26.09.2024 14:46 Відповісти
Пі.ари європейські сцять , із за своїх обмежань робити нормальні чоловічі речі, сцикливе би.ло
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26.09.2024 15:10 Відповісти
Ага, а де ж для себе любимих вони підвищать податки!
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26.09.2024 15:14 Відповісти
А хто ж тоді бехи брати буде? збанкротують баварці...
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26.09.2024 19:00 Відповісти
Прогресивную шкалу налогоблажения тоже стоит вводить. Или тут Вова серет что и с него налоги начнут получать ?
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26.09.2024 21:46 Відповісти
Підвищення податків потрібно починати з оподаткування розкоші, - **** Джерело: https://biz.censor.net/n3511890

ХОЧ І ПРАВИЛЬНО АЛЕ НА СВЯТЕ ПОЗАРИЛИСЬ
Чи дозволить Ахметов прийняти закон по яким за свої яхти він буде платити по 5 % від їх вартості, тим паче крадіювате чиновництво по всій Україні чи захоче платити кожен рік 5 % від вартості свого 80 000 $ Ленд Крузера або Лексуса, а іноді і Ферарі з Ламборжині, це ж десь 7 000 $ в рік як що автівка коштує під 130 000 $.
Бюджет України озолотиться 😄
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26.09.2024 23:00 Відповісти
у німців є лімітна сума зарплати до якої люди на державній медкасі, а після якої = лише на приватній.
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27.09.2024 06:27 Відповісти

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