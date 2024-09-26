Російський дрон критично низько пролетів поблизу Рівненської АЕС, – "Енергоатом"

Уночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчику Рівненської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт Енергоатом інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Днями було також зафіксовано проліт ударного безпілотника поруч з промисловим майданчиком Хмельницької АЕС. Зазначається, що він міг імітувати атаку на ядерний об'єкт.

Читайте також: Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж ніж місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.