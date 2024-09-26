Суд конфіскував майно російського мільярдера Усманова вартістю понад 2 мільярди

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Міністерства юстиції до російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів, застосувавши до них санкцію у вигляді стягнення майна в дохід держави.

Відповідне рішення суд ухвалив 25 вересня, повідомила заступниця міністра юстиції Інна Богатих у Facebook.

Вона нагадала, що Усманов – один із найвпливовіших російських мільярдерів, засновник групи "USM", яка контролює активи у стратегічних галузях російської економіки: металургії, гірничодобувній промисловості, секторах телекомунікацій та цифрових технологій.

Які активи Усманова конфіскували?

залізорудну продукцію обсягом понад 165 тисяч тон (орієнтовна вартість – понад 2 млрд грн);

100% статутного капіталу ТОВ "Петер-Сервіс Україна" – IT-компанії, яка раніше перебувала під контролем Усманова.

Богатих уточнила, що рішення ВАКС ще не вступило в силу і на нього може бути подана апеляція.

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Алішер Усманов – російський бізнесмен, у рейтингу російських мільярдерів посідає восьме місце із статками у $14,4 млрд. Усманову також належить медіа ресурс "Коммерсант", який займає прокремлівську позицію та здійснює ідеологічну підтримку дій РФ.

Як повідомлялося, Алішер Усманов потрапив під українські санкції у жовтні 2022 року. Пізніше Бюро економічної безпеки повідомило про арешт 166 тис. тонн залізної руди, що перебувала у власності компанії Усманова. Її орієнтовна вартість становила 1,8 млрд грн.