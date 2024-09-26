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Новини
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Вклади українців у банках перевищили 1,3 трильйона: Половина належить 0,5% громадян

гривня

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках України склала 1 301 млрд грн, за місяць вона збільшилася на 12,5 млрд грн.

Від початку року приріст вкладів громадян у банках склав 66,2 млрд грн, без урахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів реальне зростання накопичень становить 29,2 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на початок вересня, на банківських рахунках у гривні українці зберігали 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за серпень), в іноземній валюті – 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за серпень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 143,9 млрд грн (за серпень поточного року вони зросли на 2,9 млрд грн).

При цьому вклади 41,39% громадян менші 10 гривень, ще 56,85% вкладників тримають на банківських рахунках від 10 грн до 200 тисяч грн. Вклади на суму понад 600 тисяч гривень мають лише 0,5% громадян, але за сумою їм належить майже половина усіх коштів українців у банках.

Загалом на 1 вересня 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розміром має наступний вигляд:

Розподіл вкладів фізосіб у банківській системі за розміром на 1 вересня 2024 року

За строковістю структура банківських вкладів фізичних осіб виглядає наступним чином:

  • вклади до запитання - 68,8%;
  • зі строком повернення до 3 місяців – 17,8%;
  • від 3 до 6 місяців – 7,5%;
  • від 6 місяців до року – 4,7%;
  • більше року – 1,1%.

Як повідомлялося, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Нагадаємо, усі 62 банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів.

Автор: 

банки (6971) вклади (114) депозит (434) Фонд гарантування вкладів (1451)


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Топ коментарі
+8
Така сама пропорція і у "середніх" зарплат та пенсій.
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26.09.2024 13:57
+5
ті, хто впевнений, що що б не трапилось, вони завжди виймуть своє.
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26.09.2024 13:48
+5
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26.09.2024 15:11
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Хто ці розумні люди?
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26.09.2024 13:41 Відповісти
Мажори, чесно заробили
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26.09.2024 13:45 Відповісти
ті, хто впевнений, що що б не трапилось, вони завжди виймуть своє.
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26.09.2024 13:48 Відповісти
То тільки якщо банк належить тобі, інакше можуть бути варианти.
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26.09.2024 14:34 Відповісти
однозначно зеленого типу.
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26.09.2024 14:03 Відповісти
Чиновники, депутати, судді, прокурори, сбушники, тцкашники, лікарі влк, генерали ВСУ, та інші слуги народу!
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26.09.2024 14:11 Відповісти
Я завжди думав, що вони під диваном кеш тримають, або в офшорах. Бо як там, "з вовками жити...", свої ж можуть відібрати.
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26.09.2024 14:36 Відповісти
Ні там родичі раптово стають успішними бізнесменами, на меді або зборі малини.
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26.09.2024 16:44 Відповісти
Гришо, це ти так стібнувся з довіри до банківської системи? Ну, вийшло так собі, бо довіра до неї таки є.
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26.09.2024 14:07 Відповісти
вийшло, якось не дуже. виправив.
довіри нема.
ну, може виключно картки.
всі скуповують доляри, та ховають в банку, в трилітрову.
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26.09.2024 14:27 Відповісти
Якщо додати суми придбання авто, нерухомості (в т.ч. за кордоном), кількість ввезеної валюти для продажу та дізнатись про розміри рахунків українців в іноземних банках, то легко можна зрозуміти де саме поділось українське озброєння, включно з ППО, танками, ракетами, нормальними дронами і так аж до зимової форми військовослужбовцям. Відразу стане зрозуміло, чому на розробку та створення масового озброєння за ці майже 3 роки Третьої Світової коштів так і не знайшлось.
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26.09.2024 13:55 Відповісти
Така сама пропорція і у "середніх" зарплат та пенсій.
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26.09.2024 13:57 Відповісти
Звичайний капіталізм. В Україні нерівність може трохи більше, для європейської країни.
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26.09.2024 13:59 Відповісти
дуже показово. розмір дупи в якій живе більшість вражає
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26.09.2024 14:04 Відповісти
Гетьманцев сон втратить!!! Завтра почне пробивати закон, який дозволить Зельоним обкласти податками суми на рахунках. Давно мріють!
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26.09.2024 14:20 Відповісти
Більше половина коштів належить 0.5%. Якщо він обкладе податками то точно не це або зроблять можливість ухилення.
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26.09.2024 16:46 Відповісти
600000грн = 15000 долл.
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26.09.2024 14:33 Відповісти
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26.09.2024 15:11 Відповісти
Написав щойно про це на валютному форумі ресурсу "Мінфін" - там залишилося багато любителів зеленого нетряпка
(⁠•⁠‿⁠•⁠)
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26.09.2024 22:37 Відповісти
Ховаються, падлюки, за війною ? Майдани заборонені ? Так вони завжди були заборонені. Догуляються...
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26.09.2024 23:16 Відповісти
Ахаха))) закінчення епохи бідності)
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27.09.2024 09:16 Відповісти

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