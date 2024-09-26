Вклади українців у банках перевищили 1,3 трильйона: Половина належить 0,5% громадян

Станом на 1 вересня 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізосіб-підприємців) у банках України склала 1 301 млрд грн, за місяць вона збільшилася на 12,5 млрд грн.

Від початку року приріст вкладів громадян у банках склав 66,2 млрд грн, без урахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів реальне зростання накопичень становить 29,2 млрд грн, повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Станом на початок вересня, на банківських рахунках у гривні українці зберігали 835,4 млрд грн (+6,3 млрд грн за серпень), в іноземній валюті – 465,6 млрд грн (+6,2 млрд грн за серпень).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2024 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11,1%. Сума їх вкладів склала 143,9 млрд грн (за серпень поточного року вони зросли на 2,9 млрд грн).

При цьому вклади 41,39% громадян менші 10 гривень, ще 56,85% вкладників тримають на банківських рахунках від 10 грн до 200 тисяч грн. Вклади на суму понад 600 тисяч гривень мають лише 0,5% громадян, але за сумою їм належить майже половина усіх коштів українців у банках.

Загалом на 1 вересня 2024 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розміром має наступний вигляд:

За строковістю структура банківських вкладів фізичних осіб виглядає наступним чином:

вклади до запитання - 68,8%;

зі строком повернення до 3 місяців – 17,8%;

від 3 до 6 місяців – 7,5%;

від 6 місяців до року – 4,7%;

більше року – 1,1%.

Як повідомлялося, на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії.

Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Нагадаємо, усі 62 банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів.