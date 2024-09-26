Міністр аграрної політики Коваль провів зустріч з представниками молочної галузі України. Про що говорили

У середу, 25 вересня, на Яготинському маслозаводі відбулася зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля з представниками Спілки молочних підприємств України, а також з власниками та топменеджерами провідних молокопереробних підприємств та підприємств-виробників молока.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

Зазначається, що зустріч відбулася з нагоди Всесвітнього дня шкільного молока, який відзначається у всьому світі в останню середу вересня кожного року. Це день визнання користі шкільного молока для здоров’я та важливості програм шкільного харчування, які надають молоко безпосередньо учням.

У заході також взяли участь перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, народний депутат Дмитро Кисилевський, голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук та генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов.

Представницьку делегацію керівників молочних компаній СМПУ очолювали голова Спілки Вадим Чагаровський та виконавчий директор Арсен Дідур.

У межах заходу також відбулися обговорення поточного стану молокопродуктового підкомплексу АПК України та актуальних пропозицій щодо його розвитку.

Крім того, серед учасників круглого столу "Якісні та корисні молочні продукти – дітям України" були присутні представники Київської ОДА та місцевих органів влади, а також представники партнерів СМПУ – Ірина Висоцька (QFTP) і Віталій Радько (Swisscontact).

Водночас виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур у своєму виступі зробив наголос на тому шляху, який пройшла Спілка за 23 роки свого існування, а Вадим Чагаровський розповів про те, як ще на заводі "Галактон" була започаткована програма "Шкільне молоко", та підкреслив її важливість сьогодні.