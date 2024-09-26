Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") з 1 листопада.

Відповідний проєкт постанови НКРЕКП планує попередньо схвалити на засіданні 1 жовтня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із проєктом документа, регулятор пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення "прайс-кепів", пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.

Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін:

з 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт-год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт-од.

У обґрунтуванні до проєкту постанови НКРЕКП зазначається, що перегляд "прайс-кепів" дозволить підвищення ліквідності на ринку електричної енергії, що зокрема, дасть можливість генеруючим компаніям отримати кошти на покриття значних витрат на проведення ремонтних робіт та відновлення обладнання через постійні обстріли.

Крім того, це збільшити обсяги комерційного імпорту електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі, адже у деяких розрахункових періодах встановлені "прайс-кепи" є нижчими за фактичні ціни електричної енергії на ринках електричної енергії суміжних держав.

ExPro зауважує, що учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Комісією. За даними співрозмовників видання, очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано регулятором на цьому етапі.

Водночас, в НКРЕКП вважають за доцільне крім перегляду граничних цін на запропонованих рівнях забезпечити прийняття рішення щодо Проєкту імпортного ПСО.

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Як повідомлялося, у квітні НКРЕКП планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня.