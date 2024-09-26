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Новини
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Нацкомісія готує підвищення максимальних цін на електроенергію

свет

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує переглянути граничні ціни на ринку електроенергії (так звані "прайс-кепи") з 1 листопада.

Відповідний проєкт постанови НКРЕКП планує попередньо схвалити на засіданні 1 жовтня, повідомляє галузеве видання ExPro.

Згідно із проєктом документа, регулятор пропонує з листопада встановити такі граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 – 5 600 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9 000 грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт-год.

Порівняно із чинною постановою НКРЕКП про встановлення "прайс-кепів", пропонується підвищити граничну ціну у часовий проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.

Водночас максимальні граничні ціни на балансуючому ринку електроенергії пропонується залишити без змін:

  • з 00:00 до 07:00 – 6 600 грн/МВт-год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт-год;
  • з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт-од.

У обґрунтуванні до проєкту постанови НКРЕКП зазначається, що перегляд "прайс-кепів" дозволить підвищення ліквідності на ринку електричної енергії, що зокрема, дасть можливість генеруючим компаніям отримати кошти на покриття значних витрат на проведення ремонтних робіт та відновлення обладнання через постійні обстріли.

Крім того, це збільшити обсяги комерційного імпорту електроенергії для покриття дефіциту в енергосистемі, адже у деяких розрахункових періодах встановлені "прайс-кепи" є нижчими за фактичні ціни електричної енергії на ринках електричної енергії суміжних держав.

ExPro зауважує, що учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Комісією. За даними співрозмовників видання, очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано регулятором на цьому етапі.

Водночас, в НКРЕКП вважають за доцільне крім перегляду граничних цін на запропонованих рівнях забезпечити прийняття рішення щодо Проєкту імпортного ПСО.

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Як повідомлялося, у квітні НКРЕКП планувала розглянути рішення про скасування верхніх цінових обмежень на ринку електроенергії, так званих "прайс-кепів", на ринку на добу наперед та внутрішньодобовому ринку.

Згодом від цієї пропозиції відмовилися, натомість регулятор підвищив "прайс-кепи" на електроенергію на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з 1 червня.

Автор: 

імпорт (2331) електроенергія (4249) НКРЕКП (1442) Підвищення тарифів (239)


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Топ коментарі
+29
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26.09.2024 15:08
+20
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26.09.2024 14:57
+18
Живіть тепер з цим.

А ЗЄрмаки та Галущенко молодці. Гвалтують українців професійно та зі смаком.
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26.09.2024 15:05
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26.09.2024 14:57 Відповісти
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26.09.2024 15:08 Відповісти
Ааа..ось чому знову рубильниками гратись почали..
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26.09.2024 14:58 Відповісти
І де почали?
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26.09.2024 15:26 Відповісти
Дарницький, Київ.
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26.09.2024 15:58 Відповісти
Дивно. В мене не відключали. Можливо якась локальна аварія чи ремонтні роботи.
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26.09.2024 16:46 Відповісти
Або тупо граються рубильниками на будинках. В нас так ловили електриків..у 2022..
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26.09.2024 17:17 Відповісти
не знаю як вам, моєму бюджету капець
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26.09.2024 14:59 Відповісти
Тут на жаль всій Україні капець а Ви про якийсь свій бюджет!
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26.09.2024 15:08 Відповісти
про країну дбає великий спець в економіці і в політиці - зеленський. а я переживаю за виживання своєї сім"ї.
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26.09.2024 15:28 Відповісти
Я також.
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26.09.2024 16:08 Відповісти
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26.09.2024 16:11 Відповісти
Всій країні настав капець у 2919 році, коли недолугі недоумки привели ЦЕ зе до влади, аби поржати і тільки не Порошенко.
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26.09.2024 16:20 Відповісти
>мінімальна гранична ціна - 10 грн/МВт-год.

Это для Ахметова, 1 коп за кВт час.

А продаст по 9 000 грн

Мрази.

https://nashigroshi.org/2023/04/24/enerhetyky-akhmetova-u-berezni-zarobyly-1-mil-iard-na-rivnomu-mistsi-zavdiaky-diiam-enerhoatomu/
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26.09.2024 15:05 Відповісти
Я так зрозумів, що звинувачувати ахметова у підвищені цін на електроенергію, це така риторика ОП, щоб відвести увагу тупорилого населення.
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26.09.2024 15:51 Відповісти
Живіть тепер з цим.

А ЗЄрмаки та Галущенко молодці. Гвалтують українців професійно та зі смаком.
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26.09.2024 15:05 Відповісти
Знають, як правильно війну використовувати. Захищати державу? На фіг треба! Гвалтувати охлос, який їх і привів до влади - саме те!
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26.09.2024 15:07 Відповісти
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26.09.2024 15:07 Відповісти
Расслабьте булки, это не для бытовых потребителей
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26.09.2024 15:09 Відповісти
Аха. А ті самі водоканали, підприємства, заправки, магазини, установи, лікарні школи, дитсадки без електрики працюють?

Тобто електрика здорожчає, а все інше ні??
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26.09.2024 15:14 Відповісти
Це лише на перший погляд. А врешті-решт, все підвищення (від акцизів, пального, аж до податків) перекладається на ціни товарів та послуг. Які споживаються населенням. І якби це було лише для 73% альтернативно ї частки населення, то я б підтримав. Але в чому винні інші 27% ?
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26.09.2024 15:14 Відповісти
І ті, хто не голосував - діти в чому винні?
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26.09.2024 15:17 Відповісти
Як показує практика, на світогляд більшості дітей, має значний вплив світогляд батьків. Так і зараз, одні діти тацюють під російську музику, а інші плетуть маскувальні сітки. І хоча опитувань я не проводив, але маю відчуття що там теж десь 73 проти 27%. Такими і виростають, так потім і проголосують. Тому і питання вини теж є.
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26.09.2024 15:27 Відповісти
Та немає ніяких 73%! То красивезну цифірь намалювали політтехнологі, згідно нарративам пуйла. Якщо використати статистику, що знаходиться у прямому доступі, то за бидлозелень криворогату проголосувало 40-43%. Багато хто був навмисно позбавлений права здійснити волевиявлення.
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26.09.2024 16:02 Відповісти
Як кажуть, "Ваші б слова та богу в вуха".....
Тому що (не даремно я обрав такий нікнейм!), я вважаю що наступні вибори будуть для адекватної частини українців шоком. Коли без суттєвих підтасувань, 3-7% проголосують за неоОПЗЖ (як там вони його назвуть), 30+% за Слуг в їх новому форматі, ще 10+% за щось на кшталт голосу чи БЮТу, і 20+% за партію військових зібрану з героїв оборони Мукачево. І ті 27+% хоч трохи адекватних будуть шоковані. Це про парламент, а щодо Президента.... тут все залежить скільки технічних кандидатів напхають, і хто вийде в 2-й тур проти "героїчного" Зеленського. А потім адекватні будуть переконувати себе, що все це політтехнологи намалювали.
Але щиро хочу вірити, що помиляюсь.
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26.09.2024 16:41 Відповісти
На собівартість продукції не вплине? Ціни не зростуть? По гаманцю не вдарить?
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26.09.2024 15:15 Відповісти
..цЕ - "повільний підігрів тупорилих зелених жаб", какаразніц-хуженєбудєт-хотьпаржом.. епохи дермового Вироку-2019....... ну і, звісно, усих притомних-адекватних Українців..(
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26.09.2024 15:21 Відповісти
Не буває, "не для побутових використачів". Платити будуть ВСІ.
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26.09.2024 16:20 Відповісти
Ти ще ржеш?
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26.09.2024 16:21 Відповісти
А есть большая разница? Это все уже сказывается на ценах на товары и услуги. За это все-равно заплатит конечный потребитель - население страны.
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26.09.2024 16:23 Відповісти
Не важно для каких потребителей, всё равно будет цепная реакция на дальнейшее подорожание всего. Ведь это энергия и от неё зависит многое.
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26.09.2024 20:22 Відповісти
Ну й кому за це морду бити?
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26.09.2024 15:12 Відповісти
73 відсотки мали б бити дзеркалу. Або один одному.
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26.09.2024 15:25 Відповісти
це, вимога мвф та сша.
не вірите?
спросіть у шмигаля і гетманцева, і того зе!дегенерата, міністра фінансів, як його...
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26.09.2024 15:14 Відповісти
Аха, мвф тільки не вимагає рівень життя підняти до європейського. ЗП, соцвиплати і т.і.
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26.09.2024 15:16 Відповісти
Загалом в МФВ одна головна вимога - не красти. Але у влади цікаві перекладачі, вони ці слова перекладають, як - підвищити тарифи та податки. Отака от лігвістично-перекладацька проблема.
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26.09.2024 15:16 Відповісти
Нет никакого требования МВФ и США. У них только одно требование - свести расходы и доходы бюджета, т.к. там львиная часть средств сейчас их. А как это сделать решает уже наша власть.
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26.09.2024 16:26 Відповісти
як це, нема?
то, зе!шобло бреше нам?
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26.09.2024 16:28 Відповісти
Оно всегда брешет. Это не новость.
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26.09.2024 16:31 Відповісти
Це та комісія (НКРЕКП) до зарплатня більше 100 тис, і яку ще планують збільшити?
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26.09.2024 15:20 Відповісти
Керівництву ДТЕК ще ж премії із зарплатнями підняти треба..
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26.09.2024 15:22 Відповісти
ДТЕК хоча би є у приватній власності, але могли би "трохи" притримати апетити...
А ось зарплати чиновників у державних установах - ніяк не мають бути вищими за те що отримає воїн на нулі.
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26.09.2024 15:27 Відповісти
А ще вони використовують прокрутку грошей на нічних депозитах...раніше хоч добу, дві - а зараз зовсім знахабніли. Я 18 числа сплатила за електрику, а ДТЕК мені платіж зарахував тільки вчора, 25 числа..скоро так пеню почнуть нараховувати..
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26.09.2024 16:05 Відповісти
Ахметов- ФСБешний"катала", який залюбки працює на Московію, виховав на Донбасі рабів- віддав Донбас пу за згодою сторін. Тепер закупив багато підприємств, де вже готові такі самі раби. Думаєте, чому в промислових містах ворога України зе вибрали майже всі? Думаєте, вони насміляться щось проти сказати?
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28.09.2024 12:47 Відповісти
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26.09.2024 15:30 Відповісти
давай шмаркля, дави зелєбобіків! дави щоб кожна **** яка за тебе голосувала, відчула на собі пакращення
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26.09.2024 15:38 Відповісти
Очередное,"цікаве рішення"
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26.09.2024 15:49 Відповісти
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26.09.2024 15:51 Відповісти
Цей хитрий хід є в плані Перемоги? Чи це з формули Миру?
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26.09.2024 16:12 Відповісти
Ето наверное для тех кто еще сомневался нужно ли ему возвращаться в Украину
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26.09.2024 16:34 Відповісти
ссууккии
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26.09.2024 16:49 Відповісти
у предприятий итак от 8 до 10 сегодня
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26.09.2024 17:53 Відповісти
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26.09.2024 18:31 Відповісти
может сначала должников поотключаете нахер? нет сразу 10 грн., а то что полстраны не платит за то что использует, то таке.
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26.09.2024 18:45 Відповісти
Стрижи їх наш сонцесяйний піськограй Вовка, стрижи і скубай!!! Ці ура-поЦреотичні клоуни це заслужили, вони ж православні!!!)
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27.09.2024 09:14 Відповісти
Здається, що коли в країні війна, то скасовуються податки, підвищення трифів.. тобто в Україні офіційно ніякої війни немає - тому робить з цього висновки ( про ухилянтів, закриття кордонів та інше таке)
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27.09.2024 10:25 Відповісти
Совсем недавно была петиция Зеленскому с просьбой пересмотреть тарифы на электроэнергию в сторону уменьшения тарифов.
Президент обещал рассмотреть этот вопрос в кабмине.
Эти новые тарифы и есть мудрое решение Зеленского и его правительства в ответ на петицию?
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27.09.2024 10:49 Відповісти
зокрема, дасть можливість генеруючим компаніям отримати кошти на покриття значних витрат на проведення ремонтних робіт та відновлення обладнання через постійні обстріли. Джерело: https://biz.censor.net/n3511935

Ахметов і інщі енергоолігархи від радощів до гори сракою підскакують.
Навіть західні союзники достоменно знають, що це чергова акція по залізанню в кишеню українців некомпетентної , брехливої і вороватої влади Зелених мародерів.
Захід виділив достатьно енергообладнання для бесперебойної роботи енергетики по всій Україні.
Багато великих генераторів від США так і не під'єднані до енергомережі України і стоять запаковані по складах зберігання.

Цікаво інше - коли Зе клоунів бортануть нова влада знизить тарифи на електрику чи скаже все нормально, так треба, от в чому питання.
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27.09.2024 13:41 Відповісти
Гнати в шию зелену банду.
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27.09.2024 14:06 Відповісти
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27.09.2024 15:17 Відповісти
Я вважаю це дуууже на часі! Дні стають коротшими, світло вмикаємо раніше, а як з роботи прийдеш- самий високий тариф! Тобто можно населенню давати електрику на 2 години ввечнрі- і при цьому бути у виграші! Це сарказм, хто ще не пойняв😊
Цікаво, касаби, шо керують зельцем, теж населення тримають у темноті?
Як оцінять цю новину зелепутінці-73?
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28.09.2024 12:40 Відповісти

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