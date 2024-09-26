У 130 разів дорожче стартової ціни: За приватизацію військового заводу запропонували 2,6 мільярда

Фонд державного майна провів приватизаційний аукціон із продажу єдиного майнового комплексу Івано-Франківського котельно-зварювального заводу. Переможець запропонував за нього 2,6 млрд грн за стартової ціни 20,4 млн грн.

Загалом за завод боролися 13 учасників, друга після переможної пропозиція становила 320,2 млн грн, передає liga.net із посиланням на дані у системі "Prozorro.Продажі".

Котельно-зварювальний завод, також відомий як 63-й завод, розташований поблизу центру міста Івано-Франківськ, має 14,5 га землі.

Підприємство створили на базі фронтової авторемонтної майстерні для оновлення автомобільної техніки, воно почало працювати після Другої світової війни в 1945 році. Спочатку мало назву 63-й котельно-зварювальний завод.

29 грудня 2010 року підприємство вивели з підпорядкування Міноборони та включили до складу державного концерну "Укроборонпром". У 2019 році його вирішили приватизувати.

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Переможцем аукціону з приватизації ІФКЗЗ стало ПП "Вестхім" відомого у Франківську бізнесмена Богдана Пукіша (співвласник заводу "Пресмаш").

Якщо він не оплатить переможну ставку, право приватизації дістанеться будівельній компанії ТОВ "Стройуком", яке зробило другу за розміром пропозицію. До 2022 року компанія була зареєстрована у Краматорську, зараз – у Перечині Закарпатської області.

Один зі співвласників "Стройукома" Максим Терещенко раніше був директором будівельної компанії "Крамміськбуд", пов'язаної з нардепом Максимом Єфімовим.

Як повідомлялося, Фонд держмайна планує виставити на приватизацію найдавніше підприємство України – Дрогобицьку солеварню, яка працює щонайменше з кінця XIV століття.