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Новини
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Дорога логістика та електроенергія роблять українську продукцію неконкурентною на світовому ринку, – металурги

металлургия,трубы,прокат,сталь

Собівартість продукції підприємств гірничо-металургійного сектору України значно збільшується через зростання витрат на перевезення вантажів залізничним транспортом, а також тарифів на електроенергію.

Про це президент об’єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков розповів під час конференції "Український експорт. Вікно відкривається?", передає галузеве видання UAprom.

За його словами, збільшення виробничих витрат позбавляє українські підприємства конкурентних переваг на світових ринках. Зокрема, вартість електроенергії для промислових споживачів суттєво зросла, і зараз металургійні підприємства змушені закуповувати її майже в 2 рази дорожче, ніж у сусідніх країнах Європи, пояснив Каленков.

Крім того, вартість логістики за останні кілька років збільшилася у 4-6 разів. При цьому витрати на доставку залізної руди сягають 40% у собівартості цієї продукції.

"Ми стаємо просто неконкурентоспроможними", – наголосив президент "Укрметалургпрому".

Своєю чергою перший заступник гендиректора компанії "Інтерпайп" Денис Морозов зауважив, що іноді вартість логістики є настільки високою, що повністю зʼїдає дохідність від експорт певних товарних груп. Він також нагадав про високу вартість електроенергії для компанії, яка оперує енергоємним електросталеплавильним виробництвом.

Серед інших проблем, українські металурги також вказують на воєнні ризики.

За словами Каленкова, у Покровську, який знаходиться під загрозою захоплення російськими окупантами, розміщене важливе для української металургії підприємство з видобутку коксівного вугілля, а його втрата суттєво послабить галузь.

Без доступу до місцевого вугілля металургійні підприємства будуть змушені суттєво скоротити виробництво сталі – до 2-3 млн тонн на рік. Таке скорочення дорівнює втраті кількох відсотків ВВП країни, зауважив Каленков.

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Як повідомлялося, у Покровську розташований найбільший в Україні виробник коксівного вугілля, яке використовується у металургії, – ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське". Підприємство в 2020 році виробило 6,16 млн тонн рядового вугілля марки "К".

У березні 2021 року воно офіційно перейшло під контроль групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Автор: 

металургія (930) Укрзалізниця (4778) експорт (3834) електроенергія (4249) метал (490) Новини компаній (3368)


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хіба це не компенсується низькими ЗП робітників?
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26.09.2024 15:45 Відповісти
Рудий знову бідкається...
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26.09.2024 15:54 Відповісти
А може нарешті зі своєї руди, металу почати щось виробляти в себе, а не експортувати сировину?
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26.09.2024 15:56 Відповісти
А хто подібні підприємства буде будувати в реаліях війни?
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26.09.2024 15:59 Відповісти
Бреше як дише..
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26.09.2024 16:10 Відповісти
А чьому він не каже кому нележить більшість металургійних підприємств,гоків,кар'єрів і шахт?
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26.09.2024 17:03 Відповісти
А що заважало рудому Рінату в 2014 році придушити на самому початку цю всю к@цапську піздобр@тію ? Ресурсів не було ? Чи бажання ? А зараз маєш те що маєш . Наука іншим виконавцям сидіння на двох стільцях .
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28.09.2024 10:06 Відповісти

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