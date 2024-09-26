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Новини
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Шмигаль показав будівництво захисту для електропідстанцій на Миколаївщині. ФОТОрепортаж

Спорудження інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині

У Миколаївській області триває спорудження інженерного захисту, який має убезпечити електропідстанції від російських ударів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками візиту на Миколаївщину.

"Сьогодні на Миколаївщині оглянули хід будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях. Голова ОВА доповів про загальну ситуацію. Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів", – написав голова уряду.

Він додав, що минулої ночі ворог здійснив чергову масовану атаку на українську енергетику, застосувавши для цього дрони та ракети.

"Зокрема, було атаковано три об’єкти передачі електроенергії, один із них – у Миколаївській області. Але своїх цілей російські терористи не досягли – енергосистема України працює в збалансованому режимі, вимкнень електропостачання не заплановано", – зазначив Шмигаль.

Спорудження інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині

Спорудження інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині

Спорудження інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині

Спорудження інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині

Спорудження інженерного захисту для електропідстанцій на Миколаївщині

Що відомо про будівництво захисту для електропідстанцій?

Як повідомлялося, раніше Шмигаль розповідав, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго" вартістю десятки мільярдів гривень.

Однак міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології. Тому розпочате будівництво таких об'єктів законсервують, продовживши будівництво лише одного-двох. Після випробовування перших завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів.

Водночас Шмигаль запевнив, що наразі триває будівництво об'єктів першого та другого рівня захисту, які мають убезпечити енергетичні об'єкти від уламків та влучань "шахедів".

Водночас голова уряду запевнив, що атомні електростанції також мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, "Укренерго" самостійно замовляло будівництво антидронового захисту високовольтного обладнання на 41 об'єкті. Вона має захищати обладнання від уламків дронів та ракет. Зараз будують другий рівень захисту, який має захищати від влучання дронів.

Колишній голова Держагентства відновілення Мустафа Найєм розповідав, що третій рівень передбачає будівництво бетонних укріплень для захисту 22 підстанцій від влучання ракет. Ці роботи обіцяли завершити до кінця 2024 року, але їх фінансування призупинили, стверджували підрядники.

Автор: 

Кабмін (7760) електроенергія (4249) Шмигаль Денис (1495)


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Топ коментарі
+5
А може тихо це робити треба, а не поновинам крутити
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26.09.2024 17:21
+3
От наюха про це пиндіти? Шо за піар?
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26.09.2024 17:27
+2
Найкращий спосіб крадівництва грошей - розпочати будівництво, а потім його призупинити, і законсервувати! Після цього ще багато років виділяти кошти на підтримання стану консервації.
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26.09.2024 17:06
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Найкращий спосіб крадівництва грошей - розпочати будівництво, а потім його призупинити, і законсервувати! Після цього ще багато років виділяти кошти на підтримання стану консервації.
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26.09.2024 17:06 Відповісти
давно строять - арматура встигла поржавіти
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26.09.2024 17:15 Відповісти
Боже, яке кончене... Та ще 2 клоуна котрі тебе лайкають. Для такого тупого, як Ти, арматура має властивість швидко ржавіти, ба більше в 99% випадках її таку продають, й в цьому нема взагалі нічого такого. Але я радий, що є такі відсталі, як Ти, котрі навіть в цьому не розуміються, але намагаються щось висрати Аби було
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26.09.2024 20:04 Відповісти
клоун ти ы той за кого ти голосував
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26.09.2024 20:59 Відповісти
А може тихо це робити треба, а не поновинам крутити
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26.09.2024 17:21 Відповісти
От наюха про це пиндіти? Шо за піар?
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26.09.2024 17:27 Відповісти
"персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом" - та ти шо?
А якщо щось трапиться, то що? Як буде виглядати ця "персональна відповідальність"?
"- Ой, це випадково, дайте нам ще мільярд"?
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26.09.2024 17:43 Відповісти
ну не дібіли???
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26.09.2024 17:48 Відповісти
А НЕ проще продублировать подобную подстанцию , под землёй . Сделать вместо одной большой подстанции,10 подстанций поменьше и под землёй.
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26.09.2024 18:07 Відповісти
А где взять оборудование для такого большого количества мини подстанций? Или ты думаешь их миллионы стоят ждут? Хренушки, там на их производство уйдёт не один год, а ещё и оборудование их под землёй. Так, что проще закрыть её в " ковш ", это и дешевле, и быстрее, и проще
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26.09.2024 20:06 Відповісти
Ну ви і долбойоби!!! Ще не збудували,А вже **********!Думайте
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27.09.2024 11:07 Відповісти

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