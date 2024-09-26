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Гривня зміцнюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю

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Курс гривні зміцнюється щодо долара США та євро після падіння минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 27 вересня, на рівні 41,2085 грн/$, порівняно із 41,2647 грн/$ у четвер. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 20 копійок – до 45,9598 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2180) гривня (1550) курс (1505) НБУ (9303) обмін валюти (707)


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навіщо ці новини? так подається, ніби гривня нині стала принаймні по 24... вже мовчу - по 8...
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26.09.2024 16:21 Відповісти
скільки протримається це "зміцнення"? Особливо після маячні Трамбона що Україна "вже все"
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26.09.2024 16:27 Відповісти

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