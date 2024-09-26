Аукціонний дім Sotheby’s ліквідував дочірню компанію у Росії

Відомий аукціонний дім Sotheby's вирішив ліквідувати свою дочірню компанію у Росії – ТОВ "Сотбіс", власником якої була американська Sotheby's, Inc.

Цю інформацію керівниця офісу Sotheby's в Росії Ірина Степанова підтвердила російській редакції Forbes.

"Це було передбачувано. 14-й пакет санкцій забороняє мати американським та європейським компаніям бізнес у Росії", – заявила Степанова.

Запис про ухвалення юридичною особою рішення про ліквідацію було внесено до російського реєстру юридичних осіб 24 вересня.

ТОВ "Сотбіс" було зареєстроване у Росії з 2006 року. Його основним видом діяльності вказувалася "діяльність комерційних художніх галерей, торгівля роздрібними творами мистецтва в комерційних художніх галереях".

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Як повідомлялося, у березні 2022 року аукціонні доми Sotheby's та Christie's ухвалили рішення скасувати майбутні аукціони російського мистецтва у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

В обох аукціонних домах тоді ж заявили, що дотримуватимуться санкцій Великої Британії та США щодо Росії.