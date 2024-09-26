Українці перереєстрували через "Дію" вже 170 тисяч транспортних засобів, – МВС

В Україні через "Дію" вже перереєстрували 170 тис. транспортних засобів.

Про це сказав заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

"Ця функція стала доступною для громадян 20 грудня 2023 року. На сьогодні через "Дію" були перереєстровані 170 тис. транспортних засобів. У цьому випадку ми можемо говорити, що 340 тис. осіб уже не зверталися у сервісні центри, а зробили це онлайн", – пояснив Тимченко.

Він додав, що кількість операцій із перереєстрації транспортних засобів, які були здійснені через "Дію", становить близько 12% від усіх операцій щодо перереєстрації транспортних засобів, що проводилися за весь період від початку запуску цієї послуги.

"Це насправді досить великий і суттєвий відсоток. Ми плануємо збільшувати показник онлайн-перереєстрацій доти, доки не зможемо сказати, що ця послуга повністю автоматизована та у громадян відсутня необхідність спілкуватися з адміністраторами і відвідувати сервісні центри МВС", – зазначив Тимченко.

Як повідомлялося, з 20 грудня 2023 року кожен охочий може скористатися послугою перереєстрації авто в застосунку "Дія". Отримати номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто можливо у відділенні "Укрпошти" на території України або кур’єром на вказану адресу.

За пів року роботи послуги через "Дію" в Україні перереєстрували близько 122 тис. транспортних засобів.