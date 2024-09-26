Росія відкриває нові порти в Балтійському морі для експорту зерна, – Reuters

Росія розширює свої порти в Балтійському морі, оскільки прагне збільшити експорт сільськогосподарської продукції на 50% до 2030 року, одночасно зменшуючи залежність від традиційних чорноморських маршрутів.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Як зазначається, за останні 18 місяців Росія відкрила два великих порти, "Висоцький" і "Лугапорт", у Фінській затоці, неподалік від Санкт-Петербурга.

"Висоцький відвантажив своє перше зерно в квітні 2023 року, а "Лугапорт" почав роботу в червні цього року, і очікується, що його потужність досягне 7 млн тонн до початку 2025 року.

"Висоцький" відправляв зерно до Алжиру, Бразилії, Куби, Малі, Мексики, Марокко, Нігерії та Тунісу, свідчать дані логістичної компанії "Русагротранс".

Очікується, що два порти зможуть обробляти до 15 млн тонн сільськогосподарського експорту на рік, включно із зерновими. Це становитиме чверть від 60 млн тонн російського експорту зерна, прогнозованого на сезон 2024/2025.

Окрім того, приватна фірма планує збудувати в порту "Приморський", найбільшому російському нафтоналивному порту на Балтиці, зерновий термінал потужністю до 5 млн тонн.

Російські торговельні потоки та поставки поки не зазнали серйозних збоїв у Балтиці, де 96% берегової лінії належить членам НАТО, включно з Фінляндією та Швецією. У Чорному морі, навпаки, зростає кількість інцидентів, які можуть призвести до скорочення світових поставок зерна.

Росія експортувала 62 млн тонн зерна морем у сезоні 2023/2024, причому 90% поставок йшло через Чорне море, в основному на ринки Близького Сходу та Північної Африки. Ця частка скоротиться в міру розвитку інфраструктури Балтійського моря.

Згідно з підрахунками Reuters на основі загальнодоступних даних, порти Балтійського моря завантажили 1,5 млн тонн зерна в минулому сезоні, що в три рази більше, ніж у попередньому сезоні, але становить лише 2,4% від загального російського експорту.

Наприкінці липня стало відомо, що російські окупанти готують Маріупольський порт до переправи краденого українського зерна.

Із початку року обсяг перевалки вантажів, які ворог краде і відправляє за межі України, у Маріупольському порту склав уже понад 165 тис. тонн. Загалом сільгосппродукції викрадено і вивезено вже 84,2 тис. тонн.

У середині вересня повідомлялося, що Росія продала зерна з окупованих територій на $6 млрд.