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Світові ціни на срібло зросли до максимуму за 12 років, ціни на золото встановили новий рекорд

золото

Біржові ціни на золото встановили новий рекорд, вперше перевищивши $2700 за унцію.

Під час торгів у четвер ф'ючерси на золото дорожчали до $2708,7, після чого скоригувалися і зараз торгуються на рівні $2690 за унцію, свідчать дані Bloomberg.

Водночас ф'ючерси на срібло досягли найвищого рівня з 2012 року. У четвер цей метал дорожчає а 2,8% – до $32,71 за унцію, з початку року ціни на нього зросли на 37%.

Срібло з негайною поставкою подорожчало на 0,7% – до $32,02 за унцію. Водночас ціни на срібло залишаються значно нижчими за історичний пік на рівні майже $50 доларів, встановлений у 2011 році, зауважує агентство.

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Ціни на дорогоцінні метали зростають в очікуванні додаткового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

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золото (290) ціни (3478) срібло (6)


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