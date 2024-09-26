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Новини
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П’ятниця пройде без відключень світла, – "Укренерго"

світло

Завтра, у п'ятницю, 27 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денний час – з 10:00 до 16:00", – закликали в компанії.

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Автор: 

електроенергія (4249) Укренерго (2000) відключення світла (600)


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давно ракетних обстрілів не було. кплять акети. соже на днях кацапи вжарять ракетами то до весни без світла будемо сидіти
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26.09.2024 20:13 Відповісти
Чому не буде?
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26.09.2024 21:40 Відповісти

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