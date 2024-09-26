Більше половини засобів митного контролю застаріли, а митники не вміють користуватися новим обладнанням, – Рахункова палата

Державна митна служба України не має сучасного матеріально-технічного потенціалу для ефективного забезпечення заходів митного контролю: критично низькою є кількість скануючих систем, а митний контроль недостатньо автоматизований.

Про це йдеться у звіті Рахункової палати "Забезпечення реалізації державної митної політики в умовах воєнного стану" за період 2022-2023 років.

У процесі його підготовки досліджувалося забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю, ІТ–забезпечення, розбудова та вдосконалення ефективної автоматизованої системи управління ризиками. Звіт містить інформацію з обмеженим доступом, тому Рахункова палата оприлюднила лише частину даних.

Зокрема, перевірка встановила, що План заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021–2023 роки, затверджений урядом, не був профінансований у достатньому обсязі, тож Держмитслужба виконала лише 3 з 110 запланованих заходів.

"Це створює значні перешкоди для ефективного забезпечення заходів митного контролю, адже більше половини технічних засобів митного контролю вичерпали свій експлуатаційний ресурс, а понад чверть – підлягають списанню", – повідомили у Рахунковій палаті.

Зокрема, лише 11 % вантажних пунктів пропуску морського сполучення забезпечені скануючими системами, а вантажні пункти пропуску залізничного сполучення взагалі не мають у своєму розпорядженні таких систем.

"При цьому через неухвалення посадовими особами Держмитслужби своєчасних і ефективних управлінських рішень, не введено в експлуатацію п’ять вагових комплексів, а сім вантажних систем п’ять років поспіль використовувалися в тестовому режимі", – вказують автори звіту.

Вони зазначають, що навіть укомплектовані сучасним обладнанням пости не мають достатньо кваліфікованого персоналу, який вміє ним користуватися. Як наслідок, лише 6,2% загальної ваги імпортованих товарів та 3,7% загальної ваги експортованих товарів були ввезені (вивезені) через пункти пропуску, обладнані скануючими системами.

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Також результати аудиту засвідчили, що функціонуючі в Держмитслужбі та митних органах інформаційно-комунікаційні системи неповною мірою забезпечують автоматизацію митного контролю, а автоматизована система управління ризиками не зменшує ймовірності застосування дискреційних повноважень посадовими особами митних органів.

"Аудитори наголошують, що системні недоліки в діяльності Держмитслужби значною мірою обумовлені неналежним внутрішнім контролем. За підсумками аудиту Рахункова палата надала Кабінетові Міністрів України, Міністерству фінансів та об’єктам контролю 43 рекомендації", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів".

Він передбачає: