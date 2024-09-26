Більше половини засобів митного контролю застаріли, а митники не вміють користуватися новим обладнанням, – Рахункова палата
Державна митна служба України не має сучасного матеріально-технічного потенціалу для ефективного забезпечення заходів митного контролю: критично низькою є кількість скануючих систем, а митний контроль недостатньо автоматизований.
Про це йдеться у звіті Рахункової палати "Забезпечення реалізації державної митної політики в умовах воєнного стану" за період 2022-2023 років.
У процесі його підготовки досліджувалося забезпечення митних органів технічними засобами митного контролю, ІТ–забезпечення, розбудова та вдосконалення ефективної автоматизованої системи управління ризиками. Звіт містить інформацію з обмеженим доступом, тому Рахункова палата оприлюднила лише частину даних.
Зокрема, перевірка встановила, що План заходів з облаштування пріоритетних пунктів пропуску на 2021–2023 роки, затверджений урядом, не був профінансований у достатньому обсязі, тож Держмитслужба виконала лише 3 з 110 запланованих заходів.
"Це створює значні перешкоди для ефективного забезпечення заходів митного контролю, адже більше половини технічних засобів митного контролю вичерпали свій експлуатаційний ресурс, а понад чверть – підлягають списанню", – повідомили у Рахунковій палаті.
Зокрема, лише 11 % вантажних пунктів пропуску морського сполучення забезпечені скануючими системами, а вантажні пункти пропуску залізничного сполучення взагалі не мають у своєму розпорядженні таких систем.
"При цьому через неухвалення посадовими особами Держмитслужби своєчасних і ефективних управлінських рішень, не введено в експлуатацію п’ять вагових комплексів, а сім вантажних систем п’ять років поспіль використовувалися в тестовому режимі", – вказують автори звіту.
Вони зазначають, що навіть укомплектовані сучасним обладнанням пости не мають достатньо кваліфікованого персоналу, який вміє ним користуватися. Як наслідок, лише 6,2% загальної ваги імпортованих товарів та 3,7% загальної ваги експортованих товарів були ввезені (вивезені) через пункти пропуску, обладнані скануючими системами.
Також результати аудиту засвідчили, що функціонуючі в Держмитслужбі та митних органах інформаційно-комунікаційні системи неповною мірою забезпечують автоматизацію митного контролю, а автоматизована система управління ризиками не зменшує ймовірності застосування дискреційних повноважень посадовими особами митних органів.
"Аудитори наголошують, що системні недоліки в діяльності Держмитслужби значною мірою обумовлені неналежним внутрішнім контролем. За підсумками аудиту Рахункова палата надала Кабінетові Міністрів України, Міністерству фінансів та об’єктам контролю 43 рекомендації", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо запровадження атестації посадових осіб митних органів".
Він передбачає:
- прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за прикладом кращих практик Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції із залученням міжнародних експертів;
- чіткий алгоритм прийняття рішень конкурсною комісією, яка вносить подання прем’єр-міністру лише на одну кандидатуру (переможця конкурсу),
- право новому голові Держмитслужби формувати кадровий потенціал митних органів, в тому числі шляхом призначеннях його заступників виключно за погодженням з головою, а також скасування необхідності погодження з Міністром фінансів призначення на посади та/або звільнення з посад керівників середньої ланки (зокрема начальників митниць та директорів департаментів центрального апарату) та положень про територіальні органи;
- щорічний зовнішній незалежний аудит ефективності діяльності митних органів, негативний висновок за результатами проведення якого є підставою для звільнення голови Митної служби,
- проведення одноразової атестації посадових осіб митних органів з метою встановлення відповідності займаній посаді,
- визначення розмірів окладів посадових осіб Митниці.
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Для чого їм нові засоби та гаджети?
Самому довелось їздити через Раву-Руську не один раз, так, що роботу цих наповнювачів типу державного бюджету знаю як облуплених. Пам'ятаю на початку славнозвісних 90-х на Раві був один кадр, його головною фішкою було з розумним виглядом за допомогою дзеркала на телескопічній штанзі заглядати під крило автомобіля або дно - типу подорожуючі такі тупі, що валюту приліплять десь за карданом, або глушником. Ці його маніпуляції окрім сміху нічого не викликали, за що йому, до речі, вліпили погоняло "гениколог". Гениколога сприймали не інакше, як за малохольного, але, щоб відстав зануда давали хто 5, хто 10 доллярчиків... і пішов ти нахєр, - от такі вони наші славні "славні охоронці митних кордонів та наповнювачі держказни неньки"😁 А тим часом на митниці все стабільно... от тільки тарифи зросли, щоб свою дупу, чи дупу рідного дитяти прилаштувати в теплий кабінет на хлібне місце, а головне не забувати табличку ділення😁 Верещучка не забувала і он як дівча рвануло до гу'ри проше паньства😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
духовноментально своя.
Коло замкнулось.