Дефіцит кадрів: В Україні запускають програму навчання жінок на операторок екскаватора

В Україні стартує безоплатна програма з перекваліфікації жінок, які хочуть здобути навички управління будівельною технікою. Так, жінки зможуть пройти навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Програма Iron Women реалізується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group в рамках проєкту Reskilling Ukraine за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Програма Iron Women складається з теоретичного курсу (проходить онлайн) та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач.

Навчання завершується професійною атестацією на отримання кваліфікації "машиніст екскаватора 5 розряду" та "водій навантажувача 4 розряду".

Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування.

Участь в програмі можуть взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

Участь у програмі є безоплатною.

Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.

Подати заявку на участь в програмі можна за посиланням.

Заявки приймаються до 6 жовтня. Навчання починається в жовтні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що для жінок запустять програму навчання на водійок автобусів.

В Україні також планують запустити національну програму навчання жінок керування фурами.

До того Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація.