Дефіцит кадрів: В Україні запускають програму навчання жінок на операторок екскаватора
В Україні стартує безоплатна програма з перекваліфікації жінок, які хочуть здобути навички управління будівельною технікою. Так, жінки зможуть пройти навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.
Програма Iron Women реалізується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group в рамках проєкту Reskilling Ukraine за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.
Програма Iron Women складається з теоретичного курсу (проходить онлайн) та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач.
Навчання завершується професійною атестацією на отримання кваліфікації "машиніст екскаватора 5 розряду" та "водій навантажувача 4 розряду".
Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування.
Участь в програмі можуть взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.
Участь у програмі є безоплатною.
Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.
Подати заявку на участь в програмі можна за посиланням.
Заявки приймаються до 6 жовтня. Навчання починається в жовтні 2024 року.
Раніше повідомлялося, що для жінок запустять програму навчання на водійок автобусів.
В Україні також планують запустити національну програму навчання жінок керування фурами.
До того Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація.
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Баби так і ламанулі, так і ламанулі...
Чому НЕ вони мають працювати на екскаваторах?
То нехай працюють на екскаваторах чи далекобійниками. Жінки можуть, а ці бики ні?
В Днепре нет ни единовой вакансии "машинист экскаватора"!
Проблема в тому, що одних загребли на війну, інші сидять ховаються по домах, а третя категорія втекли за кордон.
Дуже багато мужиків сидить по домах переховуючись від ТЦК. Тому ці мужики ніякої користі не приносять ні Армії, ні економіці країни. Вони тупо ховаються дома, сидять і нічого нероблять.
донори в захваті, грантоїди при баблішкє.
У бутіках здоровезні жлоби стоять охоронцями. І їх не беруть ні в армію, ні на екскаватори.
Не треба розповідати, що закінчилися чоловіки. Це *******.
Пенсії мають мусарські нормальні + охоронцем посидить в теплі............. Кайф для мусара нероби!
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