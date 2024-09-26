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Новини
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Дефіцит кадрів: В Україні запускають програму навчання жінок на операторок екскаватора

жінки,техніка

В Україні стартує безоплатна програма з перекваліфікації жінок, які хочуть здобути навички управління будівельною технікою. Так, жінки зможуть пройти навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Програма Iron Women реалізується шведською неприбутковою організацією Beredskapslyftet у партнерстві з Volvo Construction Equipment та ETS Group в рамках проєкту Reskilling Ukraine за інформаційної підтримки Міністерства економіки України.

Програма Iron Women складається з теоретичного курсу (проходить онлайн) та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач.

Навчання завершується професійною атестацією на отримання кваліфікації "машиніст екскаватора 5 розряду" та "водій навантажувача 4 розряду".

Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування.

Участь в програмі можуть взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

Участь у програмі є безоплатною.

Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.

Подати заявку на участь в програмі можна за посиланням.

Заявки приймаються до 6 жовтня. Навчання починається в жовтні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що для жінок запустять програму навчання на водійок автобусів.

В Україні також планують запустити національну програму навчання жінок керування фурами.

До того Київський метрополітен вимушено збільшив інтервали руху поїздів через дефіцит працівників. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізація. 

Автор: 

авто (4136) жінки (70) будівництво (2227) навчання (78)


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Топ коментарі
+13
*****.
У бутіках здоровезні жлоби стоять охоронцями. І їх не беруть ні в армію, ні на екскаватори.

Не треба розповідати, що закінчилися чоловіки. Це *******.
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26.09.2024 19:55
+7
Це переважно колишні мусара, вони всі інваліди (собі поробили групи).
Пенсії мають мусарські нормальні + охоронцем посидить в теплі............. Кайф для мусара нероби!
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26.09.2024 19:58
+6
Мгм.
Баби так і ламанулі, так і ламанулі...
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26.09.2024 19:38
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Мгм.
Баби так і ламанулі, так і ламанулі...
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26.09.2024 19:38 Відповісти
Кацапська морда ти йди або у військо або в шахту бажано уранову
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26.09.2024 20:01 Відповісти
Уважаемая профессия, 22 евро в час брутто. С корочкой ценный сотрудник в Германии
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26.09.2024 19:38 Відповісти
Треба запускати програму по поверненню жінок та чоловіків з Європ. Вони можуть жити та працювати на неокупованих територіях та не буде дефіциту кадрів. У пшиків нема такого дефіциту, бо наші втікачі там дуже добре влаштувались.
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26.09.2024 19:40 Відповісти
Багато хто і тут дуже добре влаштований.
Чому НЕ вони мають працювати на екскаваторах?

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26.09.2024 20:05 Відповісти
Вони ж артисти пагарелава театру. Пам'ятаєте їх вихід про Гонтареву? Це все по Фрейду. Ніколи ці не працювали та працювати не будуть, тому пані Алла, екскаватори водити будемо ви та я.
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26.09.2024 20:14 Відповісти
Тільки через трупи головних підх@йловників нашої країни. 🙂
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26.09.2024 20:53 Відповісти
Згодна!
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26.09.2024 21:27 Відповісти
Або ці проп@г@ндони ОПи. Не воюють.
То нехай працюють на екскаваторах чи далекобійниками. Жінки можуть, а ці бики ні?

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26.09.2024 20:11 Відповісти
А ці болтатєлі єрундой необхідні цій владі живі та у тилу. Не шукайте справедливість, ви її ніколи в Україні не знайдете.
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26.09.2024 20:18 Відповісти
Емансипація жінок в дії.
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26.09.2024 19:41 Відповісти
та ладно..плитку кладут и дороги строят вполне себе половозрелые мужики....
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26.09.2024 19:48 Відповісти
там 100% бронь.
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26.09.2024 20:13 Відповісти
Пыль в глаза! Очередные грантоеды!
В Днепре нет ни единовой вакансии "машинист экскаватора"!
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26.09.2024 19:51 Відповісти
Пошукай у Львові, легко знайдеш роботу на цю позицію!
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26.09.2024 19:56 Відповісти
Заставил задуматься. Проверил еще раз. Оказалось, что у меня на ворк.юа были включены фильтры. Отключил. Результат: требуются 3 машиниста экскаватора, один из которых в ВСУ.
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27.09.2024 09:57 Відповісти
У Львові будівельником роботу неважко знайти. І пристойні зарплати, якщо ти майстер., Польщі реально не треба, можна заробляти нормально і у Львові.
Проблема в тому, що одних загребли на війну, інші сидять ховаються по домах, а третя категорія втекли за кордон.

Дуже багато мужиків сидить по домах переховуючись від ТЦК. Тому ці мужики ніякої користі не приносять ні Армії, ні економіці країни. Вони тупо ховаються дома, сидять і нічого нероблять.
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26.09.2024 19:54 Відповісти
Ось тому і треба поквартирний обход не відчине зламать двері не панькаться ховаються ті що булиза срср з дружбу з кацапами то для них не секрет що пр срср в присутності дільничого і двох понятих ламали не тільки двері а і стіни Кацапи давлять а наші піраси ховаються по кабаках готелях базам відпочинку санаторіях і тд
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26.09.2024 20:07 Відповісти
Таблетки забыл принять?Мучает ностальгия по "совку"?
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26.09.2024 20:17 Відповісти
ось він, чистий фемінізм в абсолюті.
донори в захваті, грантоїди при баблішкє.
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26.09.2024 19:55 Відповісти
*****.
У бутіках здоровезні жлоби стоять охоронцями. І їх не беруть ні в армію, ні на екскаватори.

Не треба розповідати, що закінчилися чоловіки. Це *******.
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26.09.2024 19:55 Відповісти
Це переважно колишні мусара, вони всі інваліди (собі поробили групи).
Пенсії мають мусарські нормальні + охоронцем посидить в теплі............. Кайф для мусара нероби!
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26.09.2024 19:58 Відповісти
Ті, що я бачив, не мають і 40 років. Реально молоді, здорові бики топчуться по бутіках, у які через ціни на день тільки пара людей заходить.

У Спортлайфі теж повно кремезних гамадрилів.

І це тільки ті, яки не маютт певної професійної цінності.
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26.09.2024 20:04 Відповісти
100%
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26.09.2024 20:08 Відповісти
Згоден з вами
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26.09.2024 20:20 Відповісти
''Дякую великому ЗЄ за наше щасливе тепер''.
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26.09.2024 20:21 Відповісти
Сначала выпустили за границу мужиков с тремя детьми, а теперь баб в трактористы набирают.
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26.09.2024 20:26 Відповісти
Рити тунель в бік Європи?
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26.09.2024 20:40 Відповісти
Щойно перевірив на Ворк.ЮА пропозиції у Львові "водій екскаватора".

35 000 - 45 000 грн пропозицій у Львові повно!
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26.09.2024 21:11 Відповісти
А нахіба? Поліцаїв і людоловів тцкашних садіть на екскаватори, бульдозери, комбайни, нема чого по вулицях шаройобитись, нехай відбудовують і годують країну. Кожен день багато їзджу по місту і якось не дуже звертав увагу, бо майже завжди як в цейтноті, але сьогодні не поспішав і підтвердив свої підсвідомі зауваження - через 200-300м обов'язково зустрічаєш поліцейське авто. Їде або стоїть, але в місті їх як тараканів на кацапській кухні. Це що, місцеву поліцію підсилили сцикунами, які повтікали з окупованих територій і прифронтових районів? Дуже круто. Тепер присяговідступники в одній упряжці з тцкашниками (я кілька разів спостерігав в поліцейських авто два патрульних і двоє з ТЦК) шукають хто б їхні обов'язки виконував.
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26.09.2024 22:44 Відповісти
Skladchina-ua.com - це сайт, який я часто використовую для організації спільних покупок. Він дозволяє об'єднуватися з іншими користувачами для придбання цифрових товарів, таких як курси, тренінги та програми, за значно нижчою ціною. Суть платформи полягає в тому, що ми всі скидаємося на покупку і отримуємо доступ до продукту, не переплачуючи.

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Звісно, я завжди звертаю увагу на правову сторону таких покупок, щоб не порушувати авторські права.
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26.09.2024 22:45 Відповісти
Я подивлюсь на тих ескаваторниць і далекобійниць з бульдозеристками, коли там щось зламається... Це тільки в великих будівельних чи транспортних фірмах може і я якісь ремонтні бригади... А так водій сам в дорозі виправляє ситуацію... Чи всі жінки справляться? Бере сумління...
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27.09.2024 14:11 Відповісти
На погрузчик жінці ще норм, а от бульдозер... ну не знаю.
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27.09.2024 14:14 Відповісти

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