Пенсійний фонд заборгував 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям
Пенсійний фонд України станом на 1 серпня 2024 року накопичив 161,3 тис. судових рішень, які зобов'язують здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Про це повідомили в Пенсійному фонді на запит ЕП.
Як зазначається, йдеться про підвищення пенсій для непрацюючих пенсіонерів, котрі проживають на забруднених радіацією територіях.
Для погашення заборгованості за цими рішеннями державі необхідно 17,2 млрд грн з бюджету.
Нагадаємо, у вересін минулого року Конституційний Суд визнав неконституційним положення Бюджетного кодексу, які дозволяють Кабінету міністрів визначати розмір пенсій інвалідам-чорнобильцям з урахуванням фінансових можливостей держави.
Як допомога для чорнобильців
Стаття 54 закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає, що в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:
- для I групи інвалідності – 6000 грн;
- для II групи інвалідності – 4800 грн;
- для III групи інвалідності – 3700 грн;
- для дітей з інвалідністю – 3700 грн.
Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
достатньо лише годувати щоб потім експлуатувати
На 2023 рік на виплату боргів держави по судовим рішенням, за недолугими позовами та протизаконними рішеннями чиновників, в бюджеті виділено усього 70 млн грн. Ми в черзі приблизно за номером 3400. Але й досі чиновники особисто не відповідають за жодні свої дії та бездіяльність! Як же гарно обіцяв законність та відповідальність чиновників наш президент на дебатах з Порошенком!
"Держава тебе "кине", синок. Завжди."
Оця постсовкова ганебна традиція якраз саме й дозволяє маніпулювати бюрократичній корумпованій системі, де у більшості випадків пенсійники за вказівкою "з гори" тупо нахабно кидають людей на чималі виплати, відразу недораховують належні тим людям заслужені їхні пенсійні виплати, люди здебільшого звертаються до судів за захистом своїх порушених прав і суди дуже часто своїми рішеннями поновлюють порушені права тих людей. Тож не треба просто із самого початку творити свавілля на в місцевих управліннях пенсійних фондів і не виконувати протизаконні вказівки "з гори", які віддаються з метою масового пограбування будь яких пенсіонерів.
Хоч однин пенсійний високопосадовець-схематозник, через дії якого виникають такі вкрай шалені заборгованості в нашій державі публічно покараний ?
Так що не ставте більше різних запитань відносно того, а чи не дуже забагато у нас так званих "чорнобильців" , бо тих хто захисти свого часу свою рідну землю та свій власний народ України наприкінці минулого сторіччя ,стає усеж таки трохи менше і ті люди мають й надалі залишатися точно такими ж самими самовідданими захисниками України усіх часів та усіх поколінь її мужніх героїв.