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Новини
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Пенсійний фонд заборгував 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям

чорнобильці

Пенсійний фонд України станом на 1 серпня 2024 року накопичив 161,3 тис. судових рішень, які зобов'язують здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили в Пенсійному фонді на запит ЕП.

Як зазначається, йдеться про підвищення пенсій для непрацюючих пенсіонерів, котрі проживають на забруднених радіацією територіях.

Для погашення заборгованості за цими рішеннями державі необхідно 17,2 млрд грн з бюджету.

Нагадаємо, у вересін минулого року Конституційний Суд визнав неконституційним положення Бюджетного кодексу, які дозволяють Кабінету міністрів визначати розмір пенсій інвалідам-чорнобильцям з урахуванням фінансових можливостей держави.

Як допомога для чорнобильців

Стаття 54 закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає, що в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

  • для I групи інвалідності – 6000 грн;
  • для II групи інвалідності – 4800 грн;
  • для III групи інвалідності – 3700 грн;
  • для дітей з інвалідністю – 3700 грн.

Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Автор: 

виплати (469) Пенсійний фонд (412) Чорнобиль (113) чорнобильці (15)


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Топ коментарі
+8
Головне,що суддям вчасно виплачуют по 100тис.гр. пенсії,а лохи-чорнобильці хай злиднями помирают!!!
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26.09.2024 20:52
+6
Я канэшна ызвыняюсь, але у суддів не пенсія, а довічне утримання. Вони, падли, окремим законом поставили себе вище плебеїв
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26.09.2024 21:06
+5
Це геноцид над власним народом який віддав життя та здоровья внаслідок вселенської катастрофи.
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26.09.2024 20:47
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Хто таки "чорнобильці"? Головне виділити додаткові мільярди офісу президента. Без офісу і Сонце вранці не зійде.
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26.09.2024 20:47 Відповісти
Це геноцид над власним народом який віддав життя та здоровья внаслідок вселенської катастрофи.
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26.09.2024 20:47 Відповісти
Головне,що суддям вчасно виплачуют по 100тис.гр. пенсії,а лохи-чорнобильці хай злиднями помирают!!!
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26.09.2024 20:52 Відповісти
Я канэшна ызвыняюсь, але у суддів не пенсія, а довічне утримання. Вони, падли, окремим законом поставили себе вище плебеїв
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26.09.2024 21:06 Відповісти
Але плебс особо і не заперечує, з українським плебсом можна робити що завгодно,
достатньо лише годувати щоб потім експлуатувати
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26.09.2024 21:10 Відповісти
років за 100 отримують. Ще може бути інше. Коли гривня буде дорівнювати1 С США (вже недалеко зараз 1 Сent коштує 41 копійку)
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26.09.2024 20:52 Відповісти
Зате членам виборчої комісії попри те, що самі скасували вибори по 200 тисяч виплачують
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26.09.2024 21:06 Відповісти
Ми виграли суд з прокуратуроую й суд приписав стягнути з неї 17000грн наших судових витрат. Казнайечство повідомило що у держави боргів по виплатам за рішенням суду близько 70 млрд грн.
На 2023 рік на виплату боргів держави по судовим рішенням, за недолугими позовами та протизаконними рішеннями чиновників, в бюджеті виділено усього 70 млн грн. Ми в черзі приблизно за номером 3400. Але й досі чиновники особисто не відповідають за жодні свої дії та бездіяльність! Як же гарно обіцяв законність та відповідальність чиновників наш президент на дебатах з Порошенком!
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26.09.2024 21:17 Відповісти
Якщо якийсь прокурор погано виконував свої обовязки, то мабуть суд і повинен стягувати з зарплати чи майна прокурора
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26.09.2024 21:34 Відповісти
для початку потрібно чорнобильцям пройти лікарняні незалежні комісіі . там половина липових інвалідів і гіпертоніків алкоголіків а вже потім призначати пенсію по інвалідності . у мене кум вижирає 1.5 літра самогонки за день потім біжить і вимагає путівку в санаторій . я запитую в тебе совість є ??? а він беньки вилупив і кричить ..я інвалід війни.. ну прирівнений поправляється а кума медичною сестрою була в чорнобилі в 86році теж на пенсіі немає абсолютно ніяких льгот бо не бухає по 1.5 літра в день і тиск нормальний
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27.09.2024 07:32 Відповісти
Те ж саме незабаром буде з "учасник бойових дій".
"Держава тебе "кине", синок. Завжди."
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27.09.2024 10:20 Відповісти
А якщо батько ліквідатор і вже декілька років помер і останні свої роки не отримував пенсію, то куди вона ділась? Чи є сенс родичам подавати до суду?
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27.09.2024 12:48 Відповісти
По-перше, треба відразу розставляти усі акценти правивльно. Переважаюча частина нашого суспільства зовсім не дивно, що навіть не досить чітко розуміє : хто це такі так звані "чорнобильці", бо насправді є учасники ліквідації Чорнобильської катастрофи та її наслідків і таких приблизно усього 150 тис.(це у порівнянні із більш, як 1мільйоном 200 тис. інших досить поважних наших ветеранів), а от приблизно 1мільйон 700 тисяч - це все евакуйовані, переселені, постраждалі та ті хто проживає на так званих " забруднених територіях" на яких кожного дня з'являються новонароджені,котрі автоматично набувають статус потерпілих від чорнобильських подій кінця минулого століття), такі дві різні категорії абсолютно не потрібно штучно змішувати у одну категорію і називати одним не зовсім зрозумілим словом "чорнобильці", бо не існує сьогодні змішування ВПО із захисниками та захисницями України.
Оця постсовкова ганебна традиція якраз саме й дозволяє маніпулювати бюрократичній корумпованій системі, де у більшості випадків пенсійники за вказівкою "з гори" тупо нахабно кидають людей на чималі виплати, відразу недораховують належні тим людям заслужені їхні пенсійні виплати, люди здебільшого звертаються до судів за захистом своїх порушених прав і суди дуже часто своїми рішеннями поновлюють порушені права тих людей. Тож не треба просто із самого початку творити свавілля на в місцевих управліннях пенсійних фондів і не виконувати протизаконні вказівки "з гори", які віддаються з метою масового пограбування будь яких пенсіонерів.
Хоч однин пенсійний високопосадовець-схематозник, через дії якого виникають такі вкрай шалені заборгованості в нашій державі публічно покараний ?
Так що не ставте більше різних запитань відносно того, а чи не дуже забагато у нас так званих "чорнобильців" , бо тих хто захисти свого часу свою рідну землю та свій власний народ України наприкінці минулого сторіччя ,стає усеж таки трохи менше і ті люди мають й надалі залишатися точно такими ж самими самовідданими захисниками України усіх часів та усіх поколінь її мужніх героїв.
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27.09.2024 12:52 Відповісти

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