Пенсійний фонд заборгував 17 мільярдів на пенсії чорнобильцям

Пенсійний фонд України станом на 1 серпня 2024 року накопичив 161,3 тис. судових рішень, які зобов'язують здійснити пенсійні виплати постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це повідомили в Пенсійному фонді на запит ЕП.

Як зазначається, йдеться про підвищення пенсій для непрацюючих пенсіонерів, котрі проживають на забруднених радіацією територіях.

Для погашення заборгованості за цими рішеннями державі необхідно 17,2 млрд грн з бюджету.

Нагадаємо, у вересін минулого року Конституційний Суд визнав неконституційним положення Бюджетного кодексу, які дозволяють Кабінету міністрів визначати розмір пенсій інвалідам-чорнобильцям з урахуванням фінансових можливостей держави.

Як допомога для чорнобильців

Стаття 54 закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" передбачає, що в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

для I групи інвалідності – 6000 грн;

для II групи інвалідності – 4800 грн;

для III групи інвалідності – 3700 грн;

для дітей з інвалідністю – 3700 грн.

Розміри пенсії, передбачені частиною третьою цієї статті, починаючи з 2022 року щороку з 1 березня індексуються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з урахуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до абзаців другого і третього частини другої статті 42 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".