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Новини
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Іноземці сформували в "Дії" понад 20 тисяч посвідок на проживання

дія

За два роки послуги іноземці отримали через "Дію" понад 21 тисячу посвідок на проживання. Зокрема, понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання та 2,8 тис. – на тимчасове проживання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів.

"Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через "Дію", – зазначив він.

Урядовець нагадав, що відповідну послугу для іноземців запустили в "Дії" два роки тому. 26 вересня уряд підтвердив успішність цього проєкту, тож тепер е-посвідки використовуватимуть на постійній основі.

Також Федоров анонсував презентацію програми для іноземців u-Residency. Вона дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.

Як повідомлялося, в Україні через "Дію" вже перереєстрували 170 тис. транспортних засобів.

Автор: 

іноземець (44) Дія (627)


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І скільки з цих "іноземців" є росіяни?
А це - спалені автівки ЗСУ, релейні шафи залізниці, корегування ударів російських ракет, різноманітні інші диверсії...
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27.09.2024 10:17 Відповісти
Ну над всім вищеперечисленим й наші громадяни нехило попрацювали.

А ари владі - запроланці з українським громадянством..
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27.09.2024 11:12 Відповісти
Рада що хоч іноземцям живеться комфортно в Україні
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27.09.2024 11:56 Відповісти

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