Іноземці сформували в "Дії" понад 20 тисяч посвідок на проживання

За два роки послуги іноземці отримали через "Дію" понад 21 тисячу посвідок на проживання. Зокрема, понад 18,3 тис. посвідок на постійне проживання та 2,8 тис. – на тимчасове проживання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федорів.

"Усюди, де треба посвідка, показуйте документ у смартфоні й не переймайтеся, що забули фізичний документ удома. А ще працюємо над тим, щоб ви могли зручно шерити копії посвідок через "Дію", – зазначив він.

Урядовець нагадав, що відповідну послугу для іноземців запустили в "Дії" два роки тому. 26 вересня уряд підтвердив успішність цього проєкту, тож тепер е-посвідки використовуватимуть на постійній основі.

Також Федоров анонсував презентацію програми для іноземців u-Residency. Вона дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні.

Як повідомлялося, в Україні через "Дію" вже перереєстрували 170 тис. транспортних засобів.