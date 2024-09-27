В Україні вперше проведуть "зелений" аукціон для енергетики. Пропонують будувати СЕС на лівому березі Дніпра

Уперше в Україні держпідприємство "Гарантований покупець" оголосило онлайн-аукціон з розподілу квоти підтримки підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Торги відбудуться 31 жовтня в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що першим лотом стала додаткова річна квота підтримки для вироблення електроенергії з енергії сонячного випромінювання розміром 11 МВт.

За умовами торгів, станція має бути розташована на лівому березі Дніпра, крім тимчасово окупованих територій та зони активних бойових дій.

Аукціон проходитиме на зниження ціни задля зменшення для споживачів вартості "зеленої електроенергії", що виробляється учасниками ринку.

Максимальний розмір цінової пропозиції – 9 євроцентів за 1 кВт-год. Заявки від потенційних учасників приймаються до 30 листопада 2024 року. Аукціони відбуватимуться упродовж осені. За розподілом додаткових квот підтримки на сонячні електростанції припаде 11 МВт, на вітрові електростанції – 88 МВт, для інших видів (біомаса, біогаз, малі ГЕС) – 11 МВт.

Наголошується, що завдяки цьому інструменту інвестори отримають довготривалу гарантовану підтримку, що дозволить їм залучити кредитні ресурси, створити робочі місця та нові генеруючі потужності.

Як писав БізнесЦензор, проведення "зелених аукціонів" передбачено законом, який Верховна Рада ухвалила ще у 2020 році. Він передбачає поступове зниження "зелених тарифів" та проведення аукціонів на розподіл квот з підтримки ВДЕ з 1 липня 2019 по 2029 рік. Наразі жодного аукціону ще не було проведено.

Квоти на ВДЕ, підтримка яких розігрується на аукціонах, мав встановити Кабмін. При цьому, квота на встановлену потужність кожного з видів генерації (СЕС, ВЕС, біогаз та біомаса) не може складати менше 10% від загальної.

До 1 січня 2025 року тариф для СЕС і ВЕС на аукціоні не може бути більше 9 євроцентів за кВт-год. З 2025 року – 8 євроцентів за кВт-год. Для іншої генерації (крім СЕС, ВЕС та ГЕС) – не більше 12 євроцентів за кВт-год на весь час проведення аукціонів.

Строк надання підтримки для ВДЕ, що отримали "зелений" тариф на аукціонах, становить 20 років.

У червні цього року повідомлялося, що великі сонячні електростанції України щоденно виробляють близько 3 ГВт потужності, що підтримують енергосистему України вдень.