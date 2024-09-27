Російські війська учора атакували енергетичні об’єкти у трьох областях

Упродовж минулої доби, 26 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, на Донеччині внаслідок обстрілу території підстанції було пошкоджено обладнання. Споживачі не знеструмлювались.

У Харківській області під час обстрілу знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено.

Водночас унаслідок сильного вітру на Волині знеструмлювались підстанції, побутові та промислові споживачі. Живлення відновлено.

Крім того, у Києві з технологічних причин вимикалось обладнання однієї з підстанцій. При цьому знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Живлення наразі відновлено за резервною схемою.

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Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 26 275 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

На ранок 27 вересня залишається частково або повністю знеструмленим 501 населений пункт.

Як повідомлялося, 25 вересня через обстріли та бойові дії були знеструмлення в аж одинадцяти областях.