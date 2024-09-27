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Новини
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Пенсійний фонд перерахує субсидії на новий опалювальний сезон

субсидія

Із 1 жовтня Пенсійний фонд проведе перерахунки житлових субсидій на опалювальний сезон 2024-2025 років.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Зазначається, що для більшості громадян такий перерахунок відбудеться в автоматичному режимі. Також автоматично перерахують субсидію домогосподарствам, чия субсидійна виплата в літній період складала 0 грн.

Крім того, людям, які в літній період користувались не субсидією, а пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, житлову субсидію буде нараховано в автоматичному режимі – без потреби додаткових звернень.

Як нагадали в ПФУ, субсидія на оплату ЖКП призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону (квітень місяць) і розраховується:

  • на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;
  • на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

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Кому необхідно звертатись за призначенням субсидії

Зазначається, що громадянам, які не були одержувачами цієї допомоги від держави і лише планують її отримати, необхідно звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також до Фонду мають звернутись ті особи, які отримували житлову субсидію і в них відбулись зміни у складі зареєстрованих осіб домогосподарства.

За призначенням житлової субсидії можуть ще звернутись люди, у яких призначення субсидії на неопалювальний період не відбулося через наявність заборгованості, яку вдалось погасити або оформити договір реструктуризації, а також люди, які оскаржують питання заборгованості зі сплати ЖКП у судовому порядку.

Автор: 

Пенсійний фонд (413) субсидія (611) комунальні послуги (338)


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Усім пенсіонерам повинна бути субсидія при умовах життя,яке створило зеБИДЛО.
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27.09.2024 14:23 Відповісти
ні у мене сусіди получають разом 22 00 а я з жінкою за 42 роки труд стажу у кожного 7800
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27.09.2024 17:29 Відповісти

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