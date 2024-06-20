БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Частина українців не може отримати субсидії. У Мінсоцполітики пояснили причини

Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду дані, необхідні для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", – йдеться в повідомленні.

Як нагадали у Мінсоцполітики, сьогодні документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично.

Читайте також: Кому необхідно звернутись до Пенсійного фонду для продовження субсидії: роз’яснення

Із 1 грудня 2022 року житлові субсидії і пільги адмініструються Пенсійним фондом. ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати заяву, а органи Фонду самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Також на порталі електронних послуг Пенсійного фонду було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

Як повідомлялося, наразі в Україні житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 3,1 мільйона родин.

Пенсійний фонд (429) субсидія (615) Міністерство соціальної політики (676)
От і нові тисячі потенційних паліїв автівок та руйнівників могил на підході.
показати весь коментар
20.06.2024 15:39 Відповісти
Проста дєнєг нєт. Но ви дєржітєсь. Всєво вам харошего!
показати весь коментар
20.06.2024 15:44 Відповісти
За минулий місяць просто не заплатили субсидію, хоч до того справно все перераховували.
показати весь коментар
20.06.2024 15:45 Відповісти
Зате для стукачів бабло є. Дніщє!
показати весь коментар
20.06.2024 15:48 Відповісти
Своя ненька якихось нещасних 50 євро в місяць не може дати, а чужі платять по 500 біженцям...
показати весь коментар
20.06.2024 16:00 Відповісти
Бо там біженців рахують за людей а нас за стадо овець.
показати весь коментар
20.06.2024 16:49 Відповісти
Грошей не має але ви тримайтесь бо з 2025 року з квітня тариф 7 грн 23 коп за електрику і газ теж піде вверх.
показати весь коментар
20.06.2024 16:47 Відповісти
Он читаю причину з якого лисого ціна на хліб піде до гори і головна-нехватає зерна.....
показати весь коментар
20.06.2024 16:51 Відповісти
Хліб українцям подорожчає через зростання вартості основної сировини.Родіон Рибчинський попереджає про можливе підвищення цін на хліб у найближчий час через дорогу пшеницю та електроенергію.
https://agro.24tv.ua/hlib-podorozhchaye-prichini-zrostanni-tsin-sirovinu_n2579610
показати весь коментар
20.06.2024 16:54 Відповісти

