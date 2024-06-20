Частина українців не може отримати субсидії. У Мінсоцполітики пояснили причини

Частина об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду дані, необхідні для призначення житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати виплати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги", – йдеться в повідомленні.

Як нагадали у Мінсоцполітики, сьогодні документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично.

Із 1 грудня 2022 року житлові субсидії і пільги адмініструються Пенсійним фондом. ПФУ створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати заяву, а органи Фонду самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Також на порталі електронних послуг Пенсійного фонду було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

Як повідомлялося, наразі в Україні житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримують близько 3,1 мільйона родин.