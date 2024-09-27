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Новини
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ДБР оголосило Боголюбова у розшук. Він втік з України ще у червні

Ексспіввласник групи

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило у розшук колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова.

Датою зникнення бізнесмена вказане 10 липня, свідчать дані сервісу "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС.

Його звинувачують за ч. 3 статті 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток) та ч. 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Боголюбова оголосили у розшук

Як повідомлялося, 9 липня ДБР повідомило про підозру ексспіввласнику "Приватбанку" та бізнесмену Геннадію Боголюбову, який у червні незаконно виїхав з України.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ – Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. За даними слідства, перетнути кордон йому допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонної служби.

Раніше ЗМІ підомляли, що у ніч проти 24 червня Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ – Хельм". У пресслужбі Боголюбова підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

"Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", – заявили у пресслужбі бізнесмена.

Автор: 

Боголюбов Геннадій (208) розшук (126) ДБР (494)


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Топ коментарі
+5
- Ти, куме, вкради курей, закапти, ми їх пожремо, а потім я буду волати на фермі - курей вкрали !!!!!!!!!!!!
Ну, ви зрозуміли схему ДБР....
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27.09.2024 21:25
+2
Самі відпустили заробили пару мільярдів , тепер для рила в розшук подають
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27.09.2024 18:23
+2
Так це - один із спонсорів. 😊
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27.09.2024 20:29
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Выражение "Пожарный спит - страна богатеет" на этих уродов не распространяется
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27.09.2024 14:59 Відповісти
Правильно зробив. А шо тільки посіпаки хріпатого можуть виїжджати?
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27.09.2024 16:04 Відповісти
Так це - один із спонсорів. 😊
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27.09.2024 20:29 Відповісти
А що, дочитати статтю - занадто тяжко для чукчі?
"Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких - неповнолітні"

Будь-який звичайий громадяи старший за 60 років чи з 5 неповнолітніми дітьми може виїхати у будь-який час.
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27.09.2024 22:11 Відповісти
https://biz.censor.net/user/86503хірику, те що ти альтернативний зебіл не потрібно кожного разу нагадувати:
За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. За даними слідства, перетнути кордон йому допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонної служби. Джерело: https://biz.censor.net/n3512128
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28.09.2024 09:49 Відповісти
красава 5 неповнолітніх
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27.09.2024 17:55 Відповісти
Самі відпустили заробили пару мільярдів , тепер для рила в розшук подають
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27.09.2024 18:23 Відповісти
А чого втік ? Виїхав як вільна людина вільної країни.
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27.09.2024 20:07 Відповісти
Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких - неповнолітні", - https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/8/7464642/ заявили у пресслужбі бізнесмена.
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То які проблеми взагалі можуть бути? А якщо до нього були питання або він був під слідством, то чому не під арештом?https://biz.censor.net/n3512128
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27.09.2024 20:53 Відповісти
Спочатку прочитайте статтю, а потім коментуйте.
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28.09.2024 19:04 Відповісти
- Ти, куме, вкради курей, закапти, ми їх пожремо, а потім я буду волати на фермі - курей вкрали !!!!!!!!!!!!
Ну, ви зрозуміли схему ДБР....
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27.09.2024 21:25 Відповісти
закапти- це як?
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28.09.2024 13:08 Відповісти
ДАЙТЕ МНЕ 1 МИЛЛИОН ДОЛАРОВ И Я ЕГО ШКУРУ ПРИВЕЗУ !) ДЕБИЛЫ БЛ@ДЬ !!!
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28.09.2024 00:47 Відповісти
якщо прокурор в ДБР пише одне слово в день і несе бумажку в сусідній кабінет 1 метр/тиждень то за 3 міс щось і виходить
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28.09.2024 09:31 Відповісти
Так за что по бюджету на 2025 год прокурорам и ДБР повышают зарплату?
За то, что они только сообщают о том, что их в очередной раз нае и ная?
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28.09.2024 10:23 Відповісти

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