ДБР оголосило Боголюбова у розшук. Він втік з України ще у червні

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило у розшук колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова.

Датою зникнення бізнесмена вказане 10 липня, свідчать дані сервісу "Особи, які переховуються від органів влади" на сайті МВС.

Його звинувачують за ч. 3 статті 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток) та ч. 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Як повідомлялося, 9 липня ДБР повідомило про підозру ексспіввласнику "Приватбанку" та бізнесмену Геннадію Боголюбову, який у червні незаконно виїхав з України.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ – Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав. За даними слідства, перетнути кордон йому допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонної служби.

Раніше ЗМІ підомляли, що у ніч проти 24 червня Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ – Хельм". У пресслужбі Боголюбова підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

"Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні", – заявили у пресслужбі бізнесмена.