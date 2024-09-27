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Новини
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Гривня завершує тиждень зміцненням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на останній день вересня

валюта

Курс гривні продовжує зміцнюватися щодо долара США після падіння минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 30 вересня, на рівні 41,1664 грн/$, порівняно із 41,2085 грн/$ у п'ятницю. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро майже не змінився – 45,9541 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2182) гривня (1551) курс (1506) НБУ (9305) обмін валюти (709)


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Ого, мля! Аж майже 4 коп... Зажируєм на вихідних!
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27.09.2024 16:57 Відповісти
Крок вперед, два назад.
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27.09.2024 18:07 Відповісти
А якби не було західної підтримки(вливання мільярдів), то можна тільки уявили ціну долара і евро.
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27.09.2024 20:24 Відповісти

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