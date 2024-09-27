Влада Києва замовила ремонт реабілітаційного центру за 67 мільйонів за завищеними цінами

Київський Центр соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями 4 вересня уклав угоду з ТОВ "Грін Трейдінг" на проведення капітального ремонту приміщень та укриття по вулиці Миропільська, 8.

Вартість договору становить 66,54 млн грн, роботи мають виконати до кінця 2026 року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

При цьому на чотири місяці 2024 року виділили 26,98 млн грн. За цей час підрядник має виконати демонтажні, загальнобудівельні роботи, влаштування укриття, а також розпочати встановлення систем опалення та кондиціонування.

Ціна договору динамічна, тобто платити можуть за ціною, що відрізняється від кошторису.

Левова частина бюджету припадає на будівельні роботи, які оцінені в 40,97 млн грн, на прибуток підрядника заклали всього 807 тисяч гривень.

Водночас у підсумковій відомості ресурсів ціни деяких матеріалів удвічі перевищують ринкові.

Наприклад, плити теплоізоляційні termPIR товщиною 150 мм к кошторисі передбачені по 2 499 грн за квадратний метр. Їх ринкова ціна майже вдвічі менша – 1 368 грн/кв.м.

Одинарну керамічну цеглу М-100 планують купувати по 12 456 гривень за 1000 штук. В обґрунтування ціни додано посилання, за яким оптова ціна цегли становить 4 800 грн за 1000 штук, що в 2,5 раза менше. Зі столичного складу таку можна привезти за 6 600, що майже вдвічі менше.

Кабель витої пари OK-Net у кошторисі врахували по 21 грн за метр, хоча у вільному продажі його можна купити по 14-15,5 грн/м.

При цьому у відомості ресурсів частина матеріалів не має чітких параметрів, що не дозволяє точно ідентифікувати товар, а отже і порівняти його ціну з ринковою.

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Очолює Київський Центр соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями Ярослав Єдкін. Центр належить Київській міськраді.

Переможець тендеру ТОВ "Грін Трейдінг" має 32 види діяльності, головний – неспеціалізована оптова торгівля. Керує товариством Євген Довбиш, засновником є Микола Руденко. За даними YouControl, обидва також є власниками ТОВ "Укр тетріс буд".

Із 2016 року "Грін Трейдінг" отримала підрядів на понад мільярд гривень, найбільше угод уклали з управліннями освіти та будівництва Дарницької РДА. З тими ж управліннями переважно співпрацює і "Укр тетріс буд", яке отримало підрядів на 37,5 млн грн.

Тісна співпраця з Дарницькою РДА до 2020 року вже привертала увагу медіа, була навіть кримінальна справа про хабар службовим особам райадміністрації за перемогу у закупівлях. У матеріалах справи фігурувала сума 317 тис. грн за перемогу у виграші ТОВ "Грін Трейдінг". Однак прокуратура закрила провадження за п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України (відсутність достатніх доказів).