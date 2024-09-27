Міноборони анонсувало реформу управління державними підприємствами

Управління державними підприємствами Міністерства оборони буде модернізовано в найближчі шість місяців, покроковий план реалізації презентовано в рамках роботи Ради донорів інституційних реформ за участю представників 25 країн-партнерів та міжнародних організацій.

Про це заявив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Гайдера, протягом двох наступних кварталів Міноборони має суттєво посилити свою функцію як власника держпідприємств.

"Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а насамперед на забезпеченні потреб ЗСУ. Паралельно покращуємо якість корпоративного управління – Міноборони бачить його як "екосистему" державних підприємств", – зазначив Гайдер.

Він додав, що ця "екосистема" де-факто є пулом підприємств, які необхідні Міноборони, враховуючи потреби Збройних Сил України.

До цього пулу входитимуть державні компанії з видами діяльності, які неможливо або недоцільно виконувати через аутсорс.

Так, Міноборони протягом двох наступних кварталів продовжить нарощувати вже розпочаті процеси:

реорганізація державних унітарних підприємств, які є фінансово слабкими, дублюють види діяльності інших підприємств або взагалі займаються діяльністю, не властивою сектору оборони;

підвищення рівня професіоналізму та доброчесності менеджменту. Міноборони затвердило порядок відбору на посади в підприємствах Міноборони через спеціалізовану робочу групу;

імплементація останніх змін до законодавства про корпоративне управління, що стосуються виконання Міноборони функцій власника;

амбітні стратегічні плани розвитку державних підприємств та реалістичні фінансові плани. Більшість фінансових планів на 2025 рік сформовано, а робота над якісним оновленням стратегічних планів розвитку розпочалася;

створення та розвиток спільних з державами-партнерами підприємств.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство.

До того стало відомо, що Міноборони відновить конкурсний відбір на посади керівників своїх підприємств.