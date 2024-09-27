Міноборони анонсувало реформу управління державними підприємствами
Управління державними підприємствами Міністерства оборони буде модернізовано в найближчі шість місяців, покроковий план реалізації презентовано в рамках роботи Ради донорів інституційних реформ за участю представників 25 країн-партнерів та міжнародних організацій.
Про це заявив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Гайдера, протягом двох наступних кварталів Міноборони має суттєво посилити свою функцію як власника держпідприємств.
"Господарська діяльність підпорядкованих компаній має бути зосереджена не просто на власних інтересах, а насамперед на забезпеченні потреб ЗСУ. Паралельно покращуємо якість корпоративного управління – Міноборони бачить його як "екосистему" державних підприємств", – зазначив Гайдер.
Він додав, що ця "екосистема" де-факто є пулом підприємств, які необхідні Міноборони, враховуючи потреби Збройних Сил України.
До цього пулу входитимуть державні компанії з видами діяльності, які неможливо або недоцільно виконувати через аутсорс.
Так, Міноборони протягом двох наступних кварталів продовжить нарощувати вже розпочаті процеси:
- реорганізація державних унітарних підприємств, які є фінансово слабкими, дублюють види діяльності інших підприємств або взагалі займаються діяльністю, не властивою сектору оборони;
- підвищення рівня професіоналізму та доброчесності менеджменту. Міноборони затвердило порядок відбору на посади в підприємствах Міноборони через спеціалізовану робочу групу;
- імплементація останніх змін до законодавства про корпоративне управління, що стосуються виконання Міноборони функцій власника;
- амбітні стратегічні плани розвитку державних підприємств та реалістичні фінансові плани. Більшість фінансових планів на 2025 рік сформовано, а робота над якісним оновленням стратегічних планів розвитку розпочалася;
- створення та розвиток спільних з державами-партнерами підприємств.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони планує об'єднати свої закупівельні агенції – "Агенцію оборонних закупівель" (АОЗ) і "Державний оператор тилу" (ДОТ) – в одне підприємство.
До того стало відомо, що Міноборони відновить конкурсний відбір на посади керівників своїх підприємств.
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