Мінсоцполітики запустило новий Соціальний портал: Заяви на отримання послуг вже можна подавати онлайн
Міністерство соціальної політики запускає Соціальний портал – електронний сервіс, що містить Єдину соціальну історію громадян і дозволяє подавати заяви на соціальні послуги онлайн.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович оголосила під час форуму "Global digital social forum 2024: можливості для громад", інформує пресслужба міністерства.
"Сьогодні ми запускаємо наш Єдиний соціальний портал. Це тільки старт. Ми хочемо, щоб надалі у цій системі була вся соціальна історія людини. Відтак буде зручно звертатися з питань соціального захисту, коротко вносячи інформацію про себе. І сама система підбиратиме та пропонуватиме ті види підтримки, які для людини можуть бути доступні", – розповіла очільниця міністерства.
Відтепер подати заяву на отримання соціальних послуг можна онлайн в особистому кабінеті Соціального порталу Мінсоцполітики за посиланням. Тобто звертатися до найближчого органу соціального захисту населення у громаді небов'язково. Там також можна залишити повідомлення про людину або сім’ю, яка потребує соціальної підтримки, та відстежувати статус звернень, додали у міністерстві.
Заступник міністра з питань цифровізації (CDTO) Костянтин Кошеленко пообіцяв, що надалі функціонал порталу розширюватиметься. Зокрема, у планах – доповнити функціонал можливістю подавати заяви на призначення соціальних допомог.
Він додав, що напередодні запуску порталу по всій України провели низку оновлень в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, зокрема функціонал "Легкий старт", що дозволяє неверифікованим користувачам (тобто без КЕП) подати звернення на порталі, та "Підпис на планшеті", завдяки чому заяву можна буде підписати прямо на екрані планшету соціального працівника.
За результатами бета-тестування, яке пройшло у громадах Вінницької, Дніпропетровської, Полтавської та Черкаської областях, також внесли виправлення. Протягом трьох місяців там випробовували можливості функціоналу та надавали зворотний зв’язок. Ці 4 пілотні регіони отримали 400 планшетів, завдяки яким фахівці зможуть оперативніше допомагати людині або сім'ї в оформленні заяви.
Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості, розповів раніше міністр фінансів Сергій Марченко.
https://censor.net/n3511566
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більшість "чудесних рішень" - додаткові е-сервіси для ПУкістану, зараз так звідти повалять ФО-Пи...:
е-резидент (це для наших і їхніх жуликів)
е-Резерв+ (це для ФСБ ПУ)
е-Армія+ (це для ФСБ ПУ)
ще є кілька е-зашкварів,
Портал відкритих даних https://data.gov.ua/
Прозорро https://prozorro.gov.ua/
ДержГеоКадастр https://e.land.gov.ua/services
Державні реєстри https://kap.minjust.gov.ua/services/registry
Електронний суд https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=2&is_registry=-1&keywords=&usertype=all
Свідоцтво про реєстрацію авт http://hsc.gov.ua/poslugi/perevirka-svidotstva-pro-reyestratsiyu-tz/
Електронний кабінет водія http://hsc.gov.ua/elektronnij-kabinet-vodiya/
Паспортний сервіс https://ukraina.pasport.org.ua/
Що вже говорити про Телеграм Дурова для дурних яким користуєтьяся СБУ, ЗСУ, ДБР, ВКС .....
Це як по москальському поету Зінов'єву (Раков): Я раскрил руки, чтоб людей обнять и оказался распятим на кресте.."