В Україні зібрали перші 50 мільйонів тонн врожаю

Станом на 27 вересня в Україні намолочено 50,4 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 14,2 млн га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Загалом зібрано 34,3 млн тонн зернових, 13,6 млн тонн олійних культур та 2,5 млн тонн цукрового буряку, зокрема: .

пшеницю обмолочено на площі 4,9 млн га, намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га, намолочено 5,5 млн тонн;

гороху – обмолочено на площі 212,2 тис. га, намолочено 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 920,7 тис. га, намолочено 4,7 млн тонн;

проса – обмолочено 77,7 тис. га, намолочено 147,8 тис. тонн;

гречки – обмолочено 78,3 тис. га, намолочено 115,5 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 3,3 млн га, намолочено 6,6 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 1,6 млн га, намолочено 3,5 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га, намолочено 3,5 млн тонн насіння.

У Мінагрополітики уточнили, що за обсягами зібраних зернових лідирують сільгосптоваровиробники Одещини – 4,2 млн тонн, Полтавщини – 2,9 млн тонн та Дніпропетровщини – 2,5 млн тонн.

За урожайністю до трійки лідерів входять аграрії Хмельниччини з показником 65,5 ц/га, Буковини – 60,1 ц/га та Івано-Франківщини – 58,9 ц/га.

Як повідомлялося, за оцінками Мінагрополітики, урожай пізніх сільгоспкультур через посуху може бути меншим на 10-15%.

Наприкінці липня "Українська зернова асоціація" знову погіршила прогноз потенційного врожаю в 2024 році в порівнянні з попереднім прогнозом – на 2,8 млн тонн до 71,8 млн тонн зернових та олійних.

Раніше Мінагрополітики прогнозувало, що цього року в Україні буде зібрано близько 56 млн тонн зернових культур. Із них: пшениці – 21 млн тонн, ячменю – приблизно 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.

У 2023 році зібрали близько 82 млн тонн урожаю, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних – близько 22 млн тонн.