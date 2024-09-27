У суботу світло не відключатимуть. "Укренерго" закликало користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

Завтра, в суботу, 28 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.