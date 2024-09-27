У суботу світло не відключатимуть. "Укренерго" закликало користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00
Завтра, в суботу, 28 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", – закликали в "Укренерго".
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.
До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.
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З потужних у мене тільки обігрівач, але його вмикати вважаю зарано...
Тут за шо мова. Якщо плануєте прання, запуск посудомийки, користування духовкою, то краще це зробити серед дня.
Хочу встановити сонячні батареї,але
начиталась про безпеку,обслуговування,
мало сонця взимку....то та енергія
буде мені в рази дорожче...ще й
замикання може трапитись...
Генератор є,якось буде.
І взагалі,можемо ще посидіти без
світла,аби вже тих лишньохромосомних
перемогти...