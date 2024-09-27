БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
499 9

У суботу світло не відключатимуть. "Укренерго" закликало користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00

світло

Завтра, в суботу, 28 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не плануються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00", – закликали в "Укренерго".

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Автор: 

електроенергія (4250) Укренерго (2001) відключення світла (600)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіщо вони мене закликають використовувати потужні електроприлади?!
З потужних у мене тільки обігрівач, але його вмикати вважаю зарано...
показати весь коментар
27.09.2024 19:31 Відповісти
Цікаво, завжди потрібно було навантаження вночі для стабілізації системи.
показати весь коментар
27.09.2024 19:56 Відповісти
А де отримати дозвіл не вмикати потужних приладів бо мені не треба... якось... ще зарано опалення вмикати.
показати весь коментар
27.09.2024 20:09 Відповісти
Надлишок від сонячної генерації, вихідний день (працює менше підприємств).
Тут за шо мова. Якщо плануєте прання, запуск посудомийки, користування духовкою, то краще це зробити серед дня.
показати весь коментар
27.09.2024 20:12 Відповісти
От просто "благодєтєлі" ...
показати весь коментар
27.09.2024 20:12 Відповісти
Нас як заручниках тримають.
Хочу встановити сонячні батареї,але
начиталась про безпеку,обслуговування,
мало сонця взимку....то та енергія
буде мені в рази дорожче...ще й
замикання може трапитись...
Генератор є,якось буде.
І взагалі,можемо ще посидіти без
світла,аби вже тих лишньохромосомних
перемогти...
показати весь коментар
27.09.2024 20:20 Відповісти
Благадєтєлі ви наші! Коли їм надоїсть мовчати про підвищення ціни на світло, тоді попередять, і почнуть відмикати.
показати весь коментар
27.09.2024 20:41 Відповісти
опять влады барыжат с кало-мойшей
показати весь коментар
27.09.2024 22:48 Відповісти
а ми вас закликаєм посадити в тюрму ахметова і провести справедливий аукціон на електростанції і мережі які вкрала ця свинособака
показати весь коментар
28.09.2024 09:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 