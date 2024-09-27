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Новини
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Конкурент Visa та Mastercard: Євросоюз запускає нову платіжну систему Wero

visa,mastercard

Європейський Союз хоче скоротити свою залежність від американських платіжних гігантів Visa та Mastercard, тому запускає нову платформу під назвою Wero.

Про це пише Bloomberg, передає LIGA.net.

Ініціативу підтримують 16 найбільших банків і платіжних операторів, таких як BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline.

Метою проєкту є створення європейської альтернативи, яка дасть змогу клієнтам здійснювати миттєві транзакції без використання міжнародних платіжних систем.

Так, Wero дозволить, наприклад, німецьким споживачам оплачувати рахунки у французьких готелях безпосередньо зі свого банківського рахунку.

Однак, як зазначається, така ініціатива може призвести до значних втрат для Visa та Mastercard, котрі отримують мільярди доларів комісійних із європейських торговців

Окрім того, запуск Wero має також геополітичний контекст: Європа прагне посилити свій контроль над критичними фінансовими інфраструктурами після відключення Росії від глобальних платіжних мереж через санкції.

Втім, Wero ще доведеться пройти довгий шлях, щоб досягти масштабів Visa та Mastercard, які щороку обробляють транзакції на трильйони доларів.

Наразі проєкт планує впровадити оплату в онлайн-магазинах та підтримку розрахунків у фізичних точках продажу по всій Європі.

Як пише Bloomberg, нові платіжні рішення, такі як Wero, стають частиною ширшої тенденції децентралізації фінансових послуг у світі. Різні країни, включно з Бразилією, Індією та Китаєм, також створюють власні системи для зменшення залежності від міжнародних платіжних операторів.

На початку вересня стало відомо, що Mastercard і Mercuryo випустили криптовалютну картку в євро. Нею можна розраховуватися через термінал.

Пізніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США готує антимонопольний позов проти компанії Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці.

Автор: 

Mastercard (100) Visa (88) Євросоюз (5118) платіжні системи (380)


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Топ коментарі
+3
Логічно. Після того як рф позбулася всіх накопичень держави задумалися. Після того як вибухнули пейджери колишній глобальний світ перестав існувати. Це не добре і не погано, нас чекає період автаркій - країн або союзів, які критично важливі речі роблять самі.
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27.09.2024 22:44
+3
Взагалі то це почалось не сьогодні. Wero це наступний шаг https://en.wikipedia.org/wiki/European_Payments_Initiative European Payments Initiative , яка була створена у 2020-м. А ідея створення європейськой платіжной системи була народжена ще у 2008-му.
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27.09.2024 23:00
+2
Совсем обнаглели. Кто им разрешил. Они вообще такое умеют? Лучше бы и дальше показывали туристам Эйфелеевую башню.
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27.09.2024 22:44
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Євро ввели і нічого страшного не сталося
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27.09.2024 23:06 Відповісти
коли саме в Німеччині чи Португалії тістечко коштувало 3 гривні ?
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28.09.2024 00:17 Відповісти
Совсем обнаглели. Кто им разрешил. Они вообще такое умеют? Лучше бы и дальше показывали туристам Эйфелеевую башню.
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27.09.2024 22:44 Відповісти
Логічно. Після того як рф позбулася всіх накопичень держави задумалися. Після того як вибухнули пейджери колишній глобальний світ перестав існувати. Це не добре і не погано, нас чекає період автаркій - країн або союзів, які критично важливі речі роблять самі.
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27.09.2024 22:44 Відповісти
Взагалі то це почалось не сьогодні. Wero це наступний шаг https://en.wikipedia.org/wiki/European_Payments_Initiative European Payments Initiative , яка була створена у 2020-м. А ідея створення європейськой платіжной системи була народжена ще у 2008-му.
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27.09.2024 23:00 Відповісти
наступний шаг... пан мові по польски?
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28.09.2024 12:36 Відповісти
Це відповідь ЄС на заяви Трампа про "самодостатність". Політика протекціонізму ЄС стосовно американських глобальних корпорацій добігає логічного кінця - "Що твего те й мего, а що мего тобі зась до тего"...
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27.09.2024 23:05 Відповісти
Через 2,5 роки війни почали потроху
гайки закручувать кацапам,бо цій
війні не видно кінцяЯкщо у режима
будуть кошти на війну,можливість
жити в Европі,подорожувати,вчити
своїх пуцвірінків у цивілізованому світі,
ховати кошти від нафти в дружественних
країнах(звіти центробанку не співпадають
з реальними цифрами),то вони і далі
продовжуватимуть нас бомбити.
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27.09.2024 23:12 Відповісти
Відкрию вам велику тайну: Visa та Mastercard це різні підрозділи тієї ж самої американською компанії.
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27.09.2024 23:16 Відповісти
тим більше - монополізм
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27.09.2024 23:32 Відповісти
Що за вигадки? Різні компанії, дійсно мають ряд спільних інвесторів, але це величезні інвестиційні фонди типу BlackRock чи Vanguard Group, а вони представлені, де факто, ледь не в усіх провідних компаніях. Це ніби, якби я купив пару акцій Тесли та Ауді і говорив усім, начебто це різні підрозділи української компанії.
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28.09.2024 00:29 Відповісти
не мели ***** розраховану на невігласів
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28.09.2024 13:14 Відповісти
Я вас не мелю, бо ви ними і є!
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28.09.2024 16:01 Відповісти
Теперь понятно почему в этом месяце на заправке владельцам Mastercard начали давать скидки.
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28.09.2024 07:16 Відповісти
не повна інформація...власникам від "Ошадбанка" на станціях "Укранфта"? Доволі довго було на ВОГ власникам "візи" від Приват...
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28.09.2024 13:17 Відповісти
Не знаю як в інших країнах ЄС, а в Німеччині існує своя платіжна система "ЕС"... Зараз її вплив дуже впав. Але доволі довго, а перший раз я попав в Німеччину в 2006, багато торгівельних точок, зокрема продуктові супермаркети, приймали картки тільки цієї системи. Дедалі, з кожним наступним візитом, я помічав що все частіше приймають і міжнародні картки. Наразі я навіть не уявляю щоб десь, як колись раніше, приймали тільки "ЕС"
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28.09.2024 13:22 Відповісти
we euro = Wero
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28.09.2024 15:16 Відповісти

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