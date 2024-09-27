Конкурент Visa та Mastercard: Євросоюз запускає нову платіжну систему Wero

Європейський Союз хоче скоротити свою залежність від американських платіжних гігантів Visa та Mastercard, тому запускає нову платформу під назвою Wero.

Про це пише Bloomberg, передає LIGA.net.

Ініціативу підтримують 16 найбільших банків і платіжних операторів, таких як BNP Paribas, Deutsche Bank та Worldline.

Метою проєкту є створення європейської альтернативи, яка дасть змогу клієнтам здійснювати миттєві транзакції без використання міжнародних платіжних систем.

Так, Wero дозволить, наприклад, німецьким споживачам оплачувати рахунки у французьких готелях безпосередньо зі свого банківського рахунку.

Однак, як зазначається, така ініціатива може призвести до значних втрат для Visa та Mastercard, котрі отримують мільярди доларів комісійних із європейських торговців.

Окрім того, запуск Wero має також геополітичний контекст: Європа прагне посилити свій контроль над критичними фінансовими інфраструктурами після відключення Росії від глобальних платіжних мереж через санкції.

Втім, Wero ще доведеться пройти довгий шлях, щоб досягти масштабів Visa та Mastercard, які щороку обробляють транзакції на трильйони доларів.

Наразі проєкт планує впровадити оплату в онлайн-магазинах та підтримку розрахунків у фізичних точках продажу по всій Європі.

Як пише Bloomberg, нові платіжні рішення, такі як Wero, стають частиною ширшої тенденції децентралізації фінансових послуг у світі. Різні країни, включно з Бразилією, Індією та Китаєм, також створюють власні системи для зменшення залежності від міжнародних платіжних операторів.

На початку вересня стало відомо, що Mastercard і Mercuryo випустили криптовалютну картку в євро. Нею можна розраховуватися через термінал.

Пізніше повідомлялося, що Міністерство юстиції США готує антимонопольний позов проти компанії Visa, звинувачуючи її в антиконкурентній поведінці.