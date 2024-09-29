Євросоюз оштрафував Meta на 91 мільйон євро за неналежне зберігання паролів

Регулятор Європейського Союзу з питань конфіденційності оштрафував компанію Meta на 91 млн євро за ненавмисне зберігання паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.

Про це пише Reuters.

Розслідування було розпочато п'ять років тому після того, як Meta повідомила Комісію із захисту даних Ірландії (DPC), що зберігала деякі паролі у "відкритому тексті" (вихідний текст, що підлягає шифруванню, або такий, що вийшов у результаті розшифровки шифротексту, може бути прочитаний без додаткової обробки, – ред.).

Тоді Meta публічно визнала інцидент, а DPC заявила, що паролі не були доступні стороннім особам.

"Широко відомо, що паролі користувачів не слід зберігати у відкритому вигляді, враховуючи ризики зловживань, які виникають через осіб, котрі мають доступ до таких даних", – сказав у заяві заступник комісара DPC Ірландії Грем Дойл.

Представник Meta своєю чергою заявив, що компанія вжила негайних заходів, щоб виправити помилку після її виявлення під час перевірки безпеки в 2019 році, і що немає жодних доказів того, що паролі були використані зловмисниками або отримали доступ до них неналежним чином.

Комісія із захисту даних Ірландії є провідним регулятором Євросоюзі для більшості найбільших американських інтернет-компаній через те, що їхні операції в ЄС зазвичай здійснюються через Ірландію.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз проведе розслідування щодо соціальних мереж Facebook і Instagram, оскільки побоюється, що американська компанія Meta, що ними володіє, "не робить достатньо для протидії дезінформації з Росії та інших країн".