Земля в Україні найближчими роками може подорожчати на 20%, – міністр агрополітики

Земля в Україні з моменту відкриття ринку землі в 2021 році подорожчала з 39 тис. грн за гектар до 46 тис. грн за гектар цьоріч. Наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає Інтерфакс-Україна.

"Ринок землі поступово набуває комерційної привабливості. У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки – 178 344 га. У 2024 році відчужено 193 560 ділянок, або майже 400 000 га. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася", – запевнив Коваль.

Він також нагадав, що перші аукціони з оренди держземель відкриються 1 жовтня на "Прозорро.Продажі".

У рамках програми "Земельний банк" можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га. Найбільша – 3969 га – знаходиться ву Кіровоградській області.

17 вересня Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який має трансформувати ринок державних сільгоспземель. До кінця року буде передано в оренду 1905 земельних ділянок загальною площею близько 100 тис. га. Орієнтовний сумарний дохід від оренди першого пулу ділянок очікується до 1 млрд грн.

Окрім того, було презентовано інтерактивну мапу земельних ділянок, яка доступна за посиланням.

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.