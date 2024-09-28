Унаслідок обстрілів були знеструмлення у шести областях

Упродовж минулої доби, 27 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Рівненській та Черкаській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Черкаській областях через атаку БПЛА пошкоджено повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

У Донецькій області внаслідок бойових дій також вимикалась повітряна лінія, але споживачі не знеструмлювались.

Загалом минулої доби енергетики відновили живлення для 9529 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 28 вересня залишаються знеструмленими через бойові дії та техпорушення 486 населених пунктів.

Читайте також: Зеленський заявив про знищення Росією майже всіх ТЕС та ГЕС в Україні

Як повідомлялося, у ніч проти 28 вересня унаслідок падіння уламків ворожого дрона у Рівненській області пошкоджено лінію електропередачі.