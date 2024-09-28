Українські біженці в Німеччині стали частіше влаштовуватися на роботу

У Німеччині все більше українських біженців стало влаштовуватись на роботу.

Як пише DPA, про це повідомив міністр праці Німеччини Губертус Гайль, передає Європейська правда.

За його словами, у вересні 8 500 українців працевлаштувалися на первинному ринку праці, пройшли навчання або зайнялися самозайнятістю. Це у понад двічі більше, ніж у вересні 2023 року.

"Ці цифри свідчать про те, що Job Turbo чітко працює", – підкреслив міністр, говорячи про ініціативу, спрямовану на інтеграцію біженців на ринок праці.

Попри складні економічні умови, у липні 2024 року близько 266 тисяч з 700 тисяч українців працездатного віку, які приїхали до Німеччини, працювали. З них близько 213 тисяч сплачували внески на соціальне страхування.

З тих, хто зараз працює, 53 тисячі знайшли невелику роботу з неповним робочим днем, незважаючи на труднощі з адаптацією до нового середовища.

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Як визнала голова Федерального агентства зайнятості Андреа Налес, ринок праці наразі не дуже сприйнятливий до українців. Тим не менш, тенденція рухається в правильному напрямку, сказала вона.

Однією з перешкод, однак, залишається плутанина з дозвільними процедурами для визнання професійних кваліфікацій у Німеччині. На додаток до проблем з визнанням професійних кваліфікацій, мова наразі є обмежуючим фактором у процесі працевлаштування.

Однак, за словами Налес, вже реалізуються програми, наприклад, з вивчення мови на робочому місці, тобто після початку роботи.

Як повідомлялося, після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані в країні, тобто мати німецькі номерні знаки.

Станом на 31 липня 2024 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,1 млн громадян, які втекли з України після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.