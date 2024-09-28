"Приватбанк" продав 245 АЗС Коломойського за 700 мільйонів
Державний "Приватбанк" 27 вересня провів електроні торги з продажу 245 АЗС та 33 земельних ділянок.
Про це свідчать дані на сайті OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" Міністерства юстиції, передає Forbes.
Переможець аукціону запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну.
Загалом у торгах взяли участь два учасники. Ще семеро подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їх заявки були відхилені.
Банк виставив на продаж АЗС і земельні ділянки, розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львiвській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.
За словами співрозмовника видання, на продаж виставили переважно колишні заправки ANP і "Авіас" групи "Приват" Ігоря Коломойського.
Переможець електронних торгів зобовʼязаний протягом десяти робочих днів подати до Антимонопольного комітету спільну із "Приватбанком" заяву про надання дозволу на концентрацію.
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До націоналізації банк отримав у заставу на вимогу Нацбанку 120 нафтобаз та 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі вони були передані менеджментом банку в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з Ігорем Коломойським.
Лізингоодержувачі передели їх в суборенду іншим компаніям з орбіти бізнесмена.
Націоналізація "Приватбанку" відбулася у грудні 2016 року. Перші чотири місяці після цього банк отримував платежі за лізинговими договорами. Потім позичальники перестали платити.
Банку вдалося повернути контроль лише над частиною заправок. З 2020 року "Приватбанк" не міг розірвати з компаніями з групи "Приват" договори про лізинг 245 АЗС.
За цей час структури "Привата" накопичили понад 10 млрд грн боргів, за даними держбанку.
Суд дозволив "Приватбанку" вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок тільки у листопаді 2023 року.
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А середня ціна заправки, як складової бізнеса 500- 1000 тис ДОЛАРІВ США!
Тоб то ціна була занижена у 5- 10 разів на кожній заправці!
От де робиться справжній бізнес. Одним розчерком пера, ти став багатшим у 5- ть разів...
Переможець аукціону запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну. Загалом у торгах взяли участь два учасники. Ще семеро подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їх заявки були відхилені. Джерело: https://biz.censor.net/n3512273
По-перше, при 245 заправках земельних ділянок тільки 33. Значить решта не у власності, а в оренді. Яку, до речі, треба буде переоформлювати і хтозна, яку ціну оренди тоді мав Коломойський, а яку тепер отримає новий власник.
По-друге, в якому стані ті заправки ? В новині написано, що там є як безпечні області, так і Херсонська, Запорізька, Харківська . . . Може коли лот формували за царя гороха після 2016 року, їх включили, все було з ними ок і тепер під час війни виключати вже була проблема (час, документи змінювати, наново всі процедури по реалізації), а на дату оцінки чи актуалізації оцінки через бойові дії половина заправок з лота (ті, що у прифронтових областях) вже не існує, бо розбомблена ? Це треба зрозуміти.
По-третє, вони не перший рік працювали, це не новеньке майно, тобто знос.
По-четверте, вся дозвільна документація по реалізації пального на покупця не переходить, тобто негайно відновити бізнес він не зможе і треба буде наплатитися ще + за час простою все оплачувати.
Ні, я не кажу, що прям покупцю невигідно - вигідно, звичайно. Але ідіть Ви вкладіть у воюючу країну 700 млн. + купу грошей, які треба буде ще вкласти, щоби це все продовжило працювати. Чого ж Ви не вийшли на ті торги ? В новині написано, що ще структури подавали заявки, але потім не сплатили реєстраційні внески . . . Чому ?
Даже если 20 процентов неликвида то цена около 300 лямов баксов. А это 12 млрд. Гривен. ******* как могли. Завтра продадут 20 заправок и все вернут. Такие сейчас крысы которые хотят все украсть