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Новини
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"Приватбанк" продав 245 АЗС Коломойського за 700 мільйонів

avias

Державний "Приватбанк" 27 вересня провів електроні торги з продажу 245 АЗС та 33 земельних ділянок.

Про це свідчать дані на сайті OpenMarket держпідприємства "СЕТАМ" Міністерства юстиції, передає Forbes.

Переможець аукціону запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну.

Загалом у торгах взяли участь два учасники. Ще семеро подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їх заявки були відхилені.

Банк виставив на продаж АЗС і земельні ділянки, розташовані у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградський, Львiвській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях.

За словами співрозмовника видання, на продаж виставили переважно колишні заправки ANP і "Авіас" групи "Приват" Ігоря Коломойського.

Переможець електронних торгів зобовʼязаний протягом десяти робочих днів подати до Антимонопольного комітету спільну із "Приватбанком" заяву про надання дозволу на концентрацію.

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До націоналізації банк отримав у заставу на вимогу Нацбанку 120 нафтобаз та 248 АЗС. Протягом серпня-вересня 2016 року усі вони були передані менеджментом банку в фінансовий лізинг компаніям, пов’язаним з Ігорем Коломойським.

Лізингоодержувачі передели їх в суборенду іншим компаніям з орбіти бізнесмена.

Націоналізація "Приватбанку" відбулася у грудні 2016 року. Перші чотири місяці після цього банк отримував платежі за лізинговими договорами. Потім позичальники перестали платити.

Банку вдалося повернути контроль лише над частиною заправок. З 2020 року "Приватбанк" не міг розірвати з компаніями з групи "Приват" договори про лізинг 245 АЗС. 

За цей час структури "Привата" накопичили понад 10 млрд грн боргів, за даними держбанку. 

Суд дозволив "Приватбанку" вилучити 245 підконтрольних Коломойському автозаправок тільки у листопаді 2023 року.

Автор: 

АЗС (1591) аукціон (1341) Коломойський Ігор (1772) Приватбанк (1784)


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Топ коментарі
+11
Це фіаско, повне. Середня вартість " проданої" заправки 70. Тис доларів... Уе при тому, що тільки іноземне обладнання на середній запраці коштує 150- 200 тис евро...
А середня ціна заправки, як складової бізнеса 500- 1000 тис ДОЛАРІВ США!
Тоб то ціна була занижена у 5- 10 разів на кожній заправці!
От де робиться справжній бізнес. Одним розчерком пера, ти став багатшим у 5- ть разів...
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28.09.2024 16:41
+8
слідкуйте за кошерними задами, щоб зрозуміти сенс перехватизації:

Переможець аукціону запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну. Загалом у торгах взяли участь два учасники. Ще семеро подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їх заявки були відхилені. Джерело: https://biz.censor.net/n3512273
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28.09.2024 18:00
+8
Сам Ігор Валерійович і викупив з застави. Дешево і сердито.
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28.09.2024 23:51
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Це фіаско, повне. Середня вартість " проданої" заправки 70. Тис доларів... Уе при тому, що тільки іноземне обладнання на середній запраці коштує 150- 200 тис евро...
А середня ціна заправки, як складової бізнеса 500- 1000 тис ДОЛАРІВ США!
Тоб то ціна була занижена у 5- 10 разів на кожній заправці!
От де робиться справжній бізнес. Одним розчерком пера, ти став багатшим у 5- ть разів...
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28.09.2024 16:41 Відповісти
Думаю, у три рази, бо два пішли організаторам торгів, і це не керівництво Приват Банку.
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28.09.2024 17:00 Відповісти
слідкуйте за кошерними задами, щоб зрозуміти сенс перехватизації:

Переможець аукціону запропонував 695,9 млн грн, що на 0,3% більше за стартову ціну. Загалом у торгах взяли участь два учасники. Ще семеро подавали заявки на участь, але не сплатили гарантійний внесок, тому їх заявки були відхилені. Джерело: https://biz.censor.net/n3512273
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28.09.2024 18:00 Відповісти
Більше того. Цієї суми не вистачить не те що на обладнання та земельні ділянки, її не вистачить для оформлення документів для початку будівництва та подальших дозвільних на початок робіт!
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29.09.2024 08:06 Відповісти
Це- нє фіаско. Продали за грошИ, тому, кому надо, продали...
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29.09.2024 09:22 Відповісти
Варто бачити документи, аби робити висновки. Ви можете бути праві, можете бути і не праві.

По-перше, при 245 заправках земельних ділянок тільки 33. Значить решта не у власності, а в оренді. Яку, до речі, треба буде переоформлювати і хтозна, яку ціну оренди тоді мав Коломойський, а яку тепер отримає новий власник.

По-друге, в якому стані ті заправки ? В новині написано, що там є як безпечні області, так і Херсонська, Запорізька, Харківська . . . Може коли лот формували за царя гороха після 2016 року, їх включили, все було з ними ок і тепер під час війни виключати вже була проблема (час, документи змінювати, наново всі процедури по реалізації), а на дату оцінки чи актуалізації оцінки через бойові дії половина заправок з лота (ті, що у прифронтових областях) вже не існує, бо розбомблена ? Це треба зрозуміти.

По-третє, вони не перший рік працювали, це не новеньке майно, тобто знос.

По-четверте, вся дозвільна документація по реалізації пального на покупця не переходить, тобто негайно відновити бізнес він не зможе і треба буде наплатитися ще + за час простою все оплачувати.

Ні, я не кажу, що прям покупцю невигідно - вигідно, звичайно. Але ідіть Ви вкладіть у воюючу країну 700 млн. + купу грошей, які треба буде ще вкласти, щоби це все продовжило працювати. Чого ж Ви не вийшли на ті торги ? В новині написано, що ще структури подавали заявки, але потім не сплатили реєстраційні внески . . . Чому ?
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29.09.2024 10:03 Відповісти
. Та да, продай мені заправку АNP у ЧапаЇвці на в'їзді у Кончу Заспу за 70 тис доларів. Я тобі ще премію дам , десять тисяч
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29.09.2024 11:46 Відповісти
та хоча би поштучно їх було продати, я думаю виручка була би набагато більша. А так навмисно продали оптом, щоб менеше бажаючих було, а тепер новий власник малоцікаві законсервує або перепродасть і не тільки поверне, а й заробить, а на ліквідних юуде працювати
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29.09.2024 15:59 Відповісти
Як у тебе усе просто. Прям невигідні заправки хоч силою їх комусь втулюй. Розкажи ще, почитаю
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01.10.2024 15:21 Відповісти
Дані про переможця не розкриті на сайті «СЕТАМ». Нахрена такої конспірації як СБУ, а точно коломойський зараз в СБУ сидить
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28.09.2024 20:07 Відповісти
Точно. Він зробив свого ручного паяца президентом, щоб зараз сидіти в тюрмі🤣
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29.09.2024 15:20 Відповісти
********** тюрма де перед тобою СБУ стають раком, там умови не гірші за микільське на дніпрі.
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29.09.2024 16:58 Відповісти
На ОЛХ і то більше б дали за ті заправки.
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28.09.2024 22:13 Відповісти
Сам Ігор Валерійович і викупив з застави. Дешево і сердито.
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28.09.2024 23:51 Відповісти
В МЕНЕ ЗНАЙОМІ ЩО Й НА ФРОНТІ ВОЮЮТЬ НІ КУПИЛИ ЖОДНОЇ !)
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28.09.2024 23:57 Відповісти
Знов лохотрон. Чому б не продавати не гамузом, ціна була б в рази більшою. Цікаво дізнатися кінцевих бенефіцарів.
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29.09.2024 08:35 Відповісти
Понятно, что шайка Ермака и его секретарши Зеленской.
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29.09.2024 15:23 Відповісти
Більше не заправляюсь на АНП , Авіас і Укрнафті! Зелені хапуги не отримають від мене ні шеляга!
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29.09.2024 09:26 Відповісти
Це світова практика.
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29.09.2024 09:58 Відповісти
В 4 раза ниже рынка продавать? Нет, это зеленое ноу-хау.
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29.09.2024 15:22 Відповісти
Заправка по цене квартиры. А может и бесплатно. Ахметов до сих пор за Укртелеком не заплатил, миллиард ему "простили".
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29.09.2024 10:51 Відповісти
Зараз гарячі пиріжки купує одна людина))) угадайте хто)
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29.09.2024 14:29 Відповісти
Ішак з віслюком скуповують потроху Україну.. чи з потрохами!!
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29.09.2024 14:47 Відповісти
Ахаа. 70 штук баков за 1 заправку в среджнем и еще 33 участка сверху? Зеленый лохотрон для зебилья пересичного продолжается
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29.09.2024 15:21 Відповісти
Дебилы, продали скопом для своих. Понятно что нужно было проживать каждое в отдельности. Тогда цена была бы раз в 10 больше. Одна хорошая заправка стоит не меньше двух лямов зелени
Даже если 20 процентов неликвида то цена около 300 лямов баксов. А это 12 млрд. Гривен. ******* как могли. Завтра продадут 20 заправок и все вернут. Такие сейчас крысы которые хотят все украсть
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29.09.2024 20:32 Відповісти
Продавали все разом, щоб зменшити коло потенційних учасників, бо небагато знайдеться учасників спроможних придбати все разом. коломойский зараз при владі, а на публіку розігрують цирк, що нібито влада переслідує цю мразоту. Гори в пеклі коломойский зі своїми слугами
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30.09.2024 02:16 Відповісти

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