Українські молочні компанії зустрілися з Європейською асоціацією молочних трейдерів

Делегація українських компаній, організована Комітетом з євроінтеграції Спілки молочних підприємств України, взяла участь у квартальній зустрічі Європейської асоціації молочних трейдерів (Eucolait) в Брюсселі.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ із посиланням на Інфагро.

На запрошення генерального секретаря Eucolait Юкка Лікітало у події 23-23 вересня взяли участь представники чотирьох провідних українських експортерів молочної продукції: Terra Food, Волошкове Поле, КОМО та Ukrproduct Group.

Українська делегація також розповіла про поточну проблематику українського молочного сектору.

Водночас у презентації було підкреслено стійкість галузі, визначено перспективи вільної торгівлі Україна-ЄС і напрацювання у питаннях євроінтеграції.

Зазначається, що українські молочні компанії очікують майбутньої співпраці з Eucolait, яка розширить торговельні можливості для українських експортерів, а також посилить голос українського молочного сектору в Брюсселі.

Зі свого боку Юкка Лікітало, генеральний секретар Eucolait, візьме участь в конференції "Молочний бізнес 2024", яка відбудеться в Києві 28 листопада.

Як повідомлялося, 4-5 вересня у польському місті Білосток відбувся 21-й Міжнародний форум молочних кооперативів, що є найбільшим заходом молочної галузі Центральної та Східної Європи. На нього також запросили українську делегацію.