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Новини
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Українські молочні компанії зустрілися з Європейською асоціацією молочних трейдерів

Українські молочні компанії зустрілися з Європейською асоціацією молочних трейдерів

Делегація українських компаній, організована Комітетом з євроінтеграції Спілки молочних підприємств України, взяла участь у квартальній зустрічі Європейської асоціації молочних трейдерів (Eucolait) в Брюсселі.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ із посиланням на Інфагро.

На запрошення генерального секретаря Eucolait Юкка Лікітало у події 23-23 вересня взяли участь представники чотирьох провідних українських експортерів молочної продукції: Terra Food, Волошкове Поле, КОМО та Ukrproduct Group.

Українська делегація також розповіла про поточну проблематику українського молочного сектору.

Водночас у презентації було підкреслено стійкість галузі, визначено перспективи вільної торгівлі Україна-ЄС і напрацювання у питаннях євроінтеграції.

Зазначається, що українські молочні компанії очікують майбутньої співпраці з Eucolait, яка розширить торговельні можливості для українських експортерів, а також посилить голос українського молочного сектору в Брюсселі.

Зі свого боку Юкка Лікітало, генеральний секретар Eucolait, візьме участь в конференції "Молочний бізнес 2024", яка відбудеться в Києві 28 листопада.

Як повідомлялося, 4-5 вересня у польському місті Білосток відбувся 21-й Міжнародний форум молочних кооперативів, що є найбільшим заходом молочної галузі Центральної та Східної Європи. На нього також запросили українську делегацію.

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Что за ерунда? Украинская молочка в целом неважного качества. Даже польская существенно более качественная. Например, сыр Спомлек очень недурен. Молчу за Францию и Швейцарию. В Германии йогурты отличные. Здравомыслящие люди пьют НЕСЛАДКИЙ йогурт. Если надо здоровье, конечно. У них срок годности пару дней. А не месяц, как в Украине. Кефир в Украине отвратительный. От него только расстройство желудка может быть. Любой украинский сыр плохого качества, КОМО получше других, но тоже с Европой не сравнить. Почему? Льву мяса не докладывают. Добавляют сухое молоко китайцев и др. добавки, чтобы удешевить и получить сверхприбыль. Добавляют ВСЕ, хоть и не афишируют. Правда в разной степени. Само молоко в среднем, неважное сдают. Кто же сдаст хорошее молоко по тем ценам? Контролеры не работают. Они все прикормлены. Так откуда возьмется качество? А в Европе настоящая конкуренция. Там контролер - каждый потребитель. Один раз ошибся, никогда больше это не купит. Вот так.
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30.09.2024 10:08 Відповісти

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