Хакери можуть мати доступ до даних усіх росіян

Обсяг витоків даних у Росії настільки великий, що хакери, ймовірно, вже мають повну базу інформації практично на кожного росіянина, і така інформація може використовуватися в різних цілях – від телефонних дзвінків до кібератак.

Про це заявив директор центру протидії кібератакам Solar JSOC ДК "Солар" Владімір Дрюков, передає The Moscow Times.

"Було чимало витоків у сервісах доставки, в інтернет-магазинах, у регіональних державних сервісах, у медичних закладах. Якщо накласти одне на інше, то справді вийде близько до повної бази, принаймні статевозрілого населення країни", – сказав Дрюков.

Він зауважи, що хакери намагаються монетизувати кожен витік, продаючи дані перед тим, як використовувати їх для заподіяння репутаційної шкоди компаніям та державі.

Роскомнагляд раніше повідомляв, що 2023 року в Росії було зафіксовано 168 витоків даних, що призвело до потрапляння в мережу близько 300 млн записів про росіян – удвічі менше, ніж 2022 року.

При цьому витоки з фінансових організацій минулого року склали 170,3 млн записів, що у 3,2 раза більше, ніж роком раніше, і майже у 57 разів більше, ніж у 2021 роцы, згідно з даними експертно-аналітичного центру компанії InfoWatch.

На початку 2024 року стався ще один великий витік, в результаті якого в інтернет потрапили 500 млн записів про росіян.

Різке зростання витоків даних дослідники пов'язують з активізацією груп хакерів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україна. Насамперед ідеться про "політично мотивованих" хакерів, чиї цілі – підрив стабільності, тиск на фінансові структури та залякування клієнтів, пояснили в InfoWatch.

Частка витоків у результаті кібератак у 2023 році становила 87,5%, тоді як 2022 року – 84,2%, а 2021 – 57,6%. Часто такі атаки здійснюються за допомогою співробітників фінансових організацій або використовуються для прикриття внутрішніх крадіжок.

Як повідомлялося, кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України з 23 по 26 вересня атакували понад 800 серверів у різних регіонах РФ.

14 вересня хакери ГУР здійснили чергову кібератаку на банківську систему Росії. Зокрема, потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

23 вересня кіберфахівці розвідки атакували ще й АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".