Уряд скасував заборону на кондиціонери у держустановах та освітлення вулиць

Кабінет міністрів з 30 вересня скасував рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р від 26 вересня, передає Укрінформ.

Згідно з документом, кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.

Крім того, Кабмін скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.

Як повідомлялося, у червні Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. Зокрема, йшлося про відмову від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.