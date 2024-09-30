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Новини
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Уряд скасував заборону на кондиціонери у держустановах та освітлення вулиць

освітлення вулиць

Кабінет міністрів з 30 вересня скасував рекомендацію органам державної влади та державним підприємствам припинити використання кондиціонерів, а також зовнішнього освітлення будівель і прилеглих територій.

Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 910-р від 26 вересня, передає Укрінформ.

Згідно з документом, кінцева дата цих рекомендацій перенесена з 31 грудня на 30 вересня 2024 року.

Крім того, Кабмін скасував рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.

Як повідомлялося, у червні Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про зменшення споживання електроенергії для всіх органів державної влади. Зокрема, йшлося про відмову від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Автор: 

Кабмін (7763) електроенергія (4256)


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Топ коментарі
+4
Більше робити нічого? Скасували вони. Сьогодні чи завтра, чи через тиждень прилетять кацапські ракети і світла взагалі може не бути
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30.09.2024 10:06
+4
ЖмиГаль працює... Ще такого прем'єра із пап'є-маше, що нічого не вирішує, але роздуває щічки, в Україні не було.
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30.09.2024 10:33
+2
Як мило.То у нас уже дефіциту електроенергії немає?
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30.09.2024 09:46
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Як мило.То у нас уже дефіциту електроенергії немає?
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30.09.2024 09:46 Відповісти
То у нас вже спеки немає та дні скорочуються.

При +19 користуйтеся кондиціонерами скільки завгодно.
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30.09.2024 09:48 Відповісти
А освітлення вулиць?Чим довша ніч тим менше освітлення потрібно?
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30.09.2024 09:59 Відповісти
Кондіціонери працюють також на "тепло". Можно обігрівати приміщення.
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30.09.2024 10:15 Відповісти
Ну так)) вони зараз ціну на опалення складають..обіцяють підвищення в 3 рази..і що бісить, у більшості будинках вертикальна розводка опалення. А установка одного лічильника від 7.5 тис грн..
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30.09.2024 10:34 Відповісти
Ну обвгрівайтеся при +19 скільки завгодно.
При таких температурах ззовні це має такий же сенс, як і охолодження.
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30.09.2024 14:32 Відповісти
Більше робити нічого? Скасували вони. Сьогодні чи завтра, чи через тиждень прилетять кацапські ракети і світла взагалі може не бути
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30.09.2024 10:06 Відповісти
ЖмиГаль працює... Ще такого прем'єра із пап'є-маше, що нічого не вирішує, але роздуває щічки, в Україні не було.
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30.09.2024 10:33 Відповісти
Просто цікаво, викидати шалені гроші за освітлення вулиць в селах та містах в комендантську годину, це дєрьмак змушує всю Україну і платити за повітря яких і так не вистачає??
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30.09.2024 12:41 Відповісти
Що не зрозуміло -- АХМЕТОВУ МАЛО ГРОШЕЙ.
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30.09.2024 15:10 Відповісти

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