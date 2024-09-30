Майже кожна четверта транспортна ліцензія в Україні недійсна

Станом на середину серпня 2024 року в Україні видано понад 78 тис. транспортних ліцензій. Водночас лише 72,8% із них є дійсними, ще 27,2% є недійсними або анульованими.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот" із посиланням на дані Укртрансбезпеки.

Зазначається, що найбільше ліцензій зареєстровано у категорії "Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями" – 32 тис. або 42,8%. Ще 16,9% або 12 тис. ліцензій видано на "внутрішні перевезення пасажирів автобусами". Трійку закривають таксі – 9 тис. або 12,9% ліцензій.

При цьому аналітики зазначають, що в одній ліцензії може бути кілька категорій, крім того, у деяких дозволів в реєстрі категорії не зазначені.

За неповний 2024 рік було видано 4.8 тис. транспортних ліцензій. Це вдвічі більше, аніж за весь 2021 рік – тоді видали 2,2 тис дозволів. Утім, найбільшу кількість транспортних ліцензій видали у 2022 році – 10,9 тис. Торік кількість нових ліцензій поменшала на 11,8% – до 9,6 тис.

Як повідомлялося, в Україні змінили порядок страхування пасажирських поїздок у транспорті.