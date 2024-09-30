В Україні посилять контроль за підготовкою енергооб’єктів до зими

Державна інспекція енергетичного нагляду посилить контроль за підготовкою енергооб’єктів до зими в регіонах України.

Про це говорили під час наради з керівниками територіальних управлінь Держенергонагляду 26 вересня.

Зазначається, що учасники обговорили питання енергетичної безпеки, відновлення та захисту енергооб’єктів та посилення контролю за підготовкою енергетичних господарств учасників ринку до роботи в осінньо-зимовий період.

Також під час зустрічі сторони проаналізували стан виконання відновлювальних робіт на об’єктах енергетики, що зазнали значних пошкоджень внаслідок військових дій.

"Наголошувалося на потребі вжиття управлінських заходів для прискорення темпів відновлення, контролю за своєчасним завершенням ремонтних робіт та належної підготовки мереж, щоб уникнути збоїв у постачанні енергоносіїв споживачам у холодні місяці", – йдеться у повідомленні.

Водночас тимчасовий виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко наголосив, що особливої уваги потрібно приділити забезпеченню стабільного та безпечного енергопостачання споживачам, а також справедливому розподілу електроенергії при діючих графіках погодинних вимкнень у разі їх застосування.

Як повідомлялося, раніше експерти, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні, аявили, що відключення електроенергії в Україні взимку триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність блекауту в Україні є, але вона низька, а тривалість контрольованих відключень залежатиме від характеру пощкоджень і часу на відновлення.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.