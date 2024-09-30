У державному енерготрейдері ЕКУ обрали голову наглядової ради

Наглядова рада державного енерготрейдера АТ "Енергетична компанія України" обрала своїм головою Пітера Стайлза.

Про це повідомляє пресслужба компанії за результатами першого засідання наглядової ради ЕКУ 26 вересня.

Зазначаається, що Стайлз є фахівцем з понад 30-річним досвідом в управлінні енергетичними бізнесами, трейдингових операціях і регулюванні енергоринків в Європі.

"На чолі наглядової ради ЕКУ я докладатиму всіх можливих зусиль, щоб використати потенціал компанії для надійного і сталого енергозабезпечення споживачів України. В цей надскладний час важливо продовжувати модернізацію енергетики України через її тіснішу інтеграцію з європейськими ринками і впровадження нових технологій", – зазначив він.

На першому засіданні також було ухвалено рішення про створення комітетів наглядової ради, обрано їх членів та керівників.

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Як повідомлялося, на початку вересня Кабінет Міністрів погодив подання Фонду державного майна про призначення наглядової ради ЕКУ. Її незалежними членами стали Пітер Стайлз, Абдуллах Коксаль, топменеджер компаній з дистрибуції і постачання електроенергії, а також Олександр Мужель, експерт у залученні міжнародного фінансування для енергетичних компаній.

Членами наглядової ради від держави призначено заступників голови Фонду державного майна Оксану Осьмачко та Ігоря Тимошенко.

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – державна енерготрейдингова компанія, розпочала комерційну діяльність у серпні 2022 року.