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Новини
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Після заяви Зеленського про удари по ядерній енергетиці "Енергоатом" замовив захист для Рівненської АЕС за 500 мільйонів

аес,рівненська,раес

НАЕК "Енергоатом" 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.

Контракт уклали без проведення відкритих торгів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Компанії замовили до кінця березня 2025 року проєктно-вишукувальні та будівельні роботи по об’єкту: "Будівництво захисної споруди другого рівня захисту "пілотного елемента" на об’єкті в м. Вараш, Рівненської обл.". Всі інші умови контракту приховані.

Захисні споруди другого рівня – це залізобетонні конструкції, які захищають великі трансформатори від шахедів та осколкових уражень у разі непрямого влучання ракети.

Підряд отримало ТОВ "Західелектромонтаж". За даними YouControl, власником і директором підрядника є Ігор Рогаля, компанія регулярно отримує підряди саме у "Енергоатома".

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Як повідомлялося, у той же день, 25 вересня, президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.

Автор: 

АЕС (814) тендер (2164) Енергоатом (1201) закупівлі (2618)


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Топ коментарі
+8
Як своєчасно замовили проектну документацію.
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30.09.2024 14:52
+5
ото поперло
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30.09.2024 14:46
+4
Пролетіло. Хотіли б вдарити по АЕС то давно би вдарили. Даремне тринькання грошей. А от захист трансформаторів довкола промислових міст це вкрай потрібно бо по ним ворог бив б'є і буде бити.
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30.09.2024 15:09
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ото поперло
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30.09.2024 14:46 Відповісти
Як своєчасно замовили проектну документацію.
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30.09.2024 14:52 Відповісти
Чекаємо таки на здорожчення ЕЕ.
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30.09.2024 15:02 Відповісти
Пролетіло. Хотіли б вдарити по АЕС то давно би вдарили. Даремне тринькання грошей. А от захист трансформаторів довкола промислових міст це вкрай потрібно бо по ним ворог бив б'є і буде бити.
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30.09.2024 15:09 Відповісти
тебе забули запитати, питання чому 10 років війни, а атомні станції не захищені. А якщо випадково щось вилетить? Скільки людей опинитися без житла?яка територія України буде втрачена на століття?
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30.09.2024 17:20 Відповісти
пройшло 3 роки.
замовили захист
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30.09.2024 15:14 Відповісти
пройшло 10 років війни, а захисту на АЕС нема
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30.09.2024 17:07 Відповісти
не була б ти такою дурою, то була б вкусрсі шо АЕС побудовані по совковим проектам витримують ядерний удар.
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01.10.2024 00:25 Відповісти
хочеш перевірити, вумнік? Вже колись такі вумніки на чорнобильській АЕС досліди проводили і результат їх "умності" ми ще досі спостерігаємо. А я живу недалеко від АЕС і таких вумніків сама б лопатою прикопала, щоб не вумнічали, де не треба.
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01.10.2024 17:54 Відповісти
Після заяви Зеленського про удари по ядерній енергетиці "Енергоатом" замовив ...500млн на елітну нерухомість та авто
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30.09.2024 15:24 Відповісти
наємбун участвує?
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30.09.2024 15:29 Відповісти
наємбун образився, лєщенко очолить
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30.09.2024 16:45 Відповісти
Теплові станції вже захищали, ні захисту,ні грошей, ні відповідальних!?
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30.09.2024 17:39 Відповісти
а до заяви все було зашибісь, так розумію?

триндець, які "профі" на ключових посадах в країні
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30.09.2024 21:12 Відповісти
Класичний циганський разводняк. Одна циганка нагадала порчу, за недорого, або безкоштовно, а інша цю порчу зниме, але задорого.
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30.09.2024 22:14 Відповісти

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