Після заяви Зеленського про удари по ядерній енергетиці "Енергоатом" замовив захист для Рівненської АЕС за 500 мільйонів

НАЕК "Енергоатом" 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн грн на проєктування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.

Контракт уклали без проведення відкритих торгів, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Компанії замовили до кінця березня 2025 року проєктно-вишукувальні та будівельні роботи по об’єкту: "Будівництво захисної споруди другого рівня захисту "пілотного елемента" на об’єкті в м. Вараш, Рівненської обл.". Всі інші умови контракту приховані.

Захисні споруди другого рівня – це залізобетонні конструкції, які захищають великі трансформатори від шахедів та осколкових уражень у разі непрямого влучання ракети.

Підряд отримало ТОВ "Західелектромонтаж". За даними YouControl, власником і директором підрядника є Ігор Рогаля, компанія регулярно отримує підряди саме у "Енергоатома".

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Як повідомлялося, у той же день, 25 вересня, президент Володимир Зеленський під час виступу в ООН заявив, що "Путін планує напади на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, маючи на меті відключити станції від енергомережі... За допомогою супутників інших країн Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС".

У той же день сам "Енергоатом" заявив про проліт російського ударного безпілотника на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про підготовку РФ ударів по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими.

В "Енергоатомі" раніше повідомляли, що менше ніж за місяць поруч з українськими АЕС пролетіло понад 100 російських БпЛА та ракет.