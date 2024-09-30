Нові можливості залучити кошти для бізнесу: Нацкомісія спростила розміщення корпоративних облігацій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила нове Положення про порядок здійснення емісії корпоративних облігацій та їх обігу.

Документ вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, він набере чинності з 1 листопада 2024 року, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

"Сьогодні облігації є ключовим фінансовим інструментом на ринках капіталу, який має великий попит та зацікавленість серед бізнесу", – зазначається у повідомленні.

Нова редакція передбачає загальне спрощення вимог до пакету документів, що подаються для реєстрації випуску/звіту до Комісії, а також:

визначення та комплексне застосування терміну "корпоративні облігації";

удосконалення процедури емісії цільових корпоративних облігацій, погашення яких здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва;

запровадження механізму заміни емітента корпоративних облігацій;

комплексне запровадження механізму щодо функцій адміністратора за випуском облігацій;

удосконалення процедури здійснення конвертації облігацій та емісії конвертованих облігацій тощо.

Зокрема, Положенням затверджено процедуру емісії зелених та інфраструктурних облігацій, описано особливості здійснення емісії таких облігацій та вимоги до емітента.

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Серед іншого, Положенням також запроваджуються нові норми щодо:

надання можливості емітенту облігацій здійснювати зарахування нерозміщених облігацій на власний емітентський рахунок для подальшого їх відчуження;

запровадження механізму анулювання (часткового анулювання) викуплених або іншим чином набутих облігацій емітентом;

можливості випуску забезпечених облігацій;

застосування механізму проходження та розгляду документів, поданих до Комісії відповідно до вимог Закону України "Про адміністративну процедуру".

Як повідомлялося, раніше група "Нова пошта" розмістила кілька випусків корпоративних облігацій, які у тому числі можуть придбати клієнти компанії.