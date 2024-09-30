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Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 жовтня

деньги,ввп,гроші

Курс гривні знижується щодо долара США та євро після зміцнення минулого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 1 жовтня, на рівні 41,2199 грн/$, порівняно із 41,1664 грн/$ у понеділок. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 20 копійок – 46,1539 грн за євро. 19 вересня він оновив історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2184) гривня (1553) курс (1508) НБУ (9308) обмін валюти (711)


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