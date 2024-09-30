Мінфін змінить схему розрахунків з лікарнями за програмою медичних гарантій

Міністерство фінансів планує зобов'яже надавачів медичних послуг відкрити рахунки в органах Казначейства, на які держава перераховуватиме кошти за програмою медичних гарантій.

Наразі кошти за програмою медичних гарантій Національна служба здоров’я України спрямовує з казначейського рахунку на банківські рахунки лікарень, йдеться про понад 22 млрд гривень на місяць, зазначають у пресслужбі Мінфіну.

"В умовах війни та критичності підтримки ліквідності єдиного державного казначейського рахунку зберігання коштів, отриманих за програмою медичних гарантій, на банківських рахунках не сприяє фінансовій стійкості держави", – пояснили у міністерстві.

Згідно із запропонованими змінами, кошти за програмою медичних гарантій будуть перераховуватись надавачам медичних послуг на небюджетні рахунки в органах Казначейства.

"Оскільки рахунки небюджетні, то це не ускладнить для закладів процесу їх використання. Небюджетні рахунки Казначейства обслуговуються у спрощеному режимі аналогічно рахункам у банківських установ. Для здійснення платежів з небюджетного рахунку в Казначействі надавачу потрібно буде відправити лише платіжне доручення, як і зараз вони роблять це через банківську систему", – обіцяють у Мінфіні.

Водночас у міністерстві визнали, що переведення розрахунків через Казначейство може викликати затримки у проведенні платежів.

"Розуміючи стурбованість надавачів медичних послуг щодо можливості затримки проведення їх платежів, буде вжито заходів з оперативного проведення Казначейством платежів", – зазначається у повідомленні.

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У Мінфіні запевнили, що надавачі медичних послуг самостійно розпоряджатимуться коштами, отриманими у процесі їх господарської діяльності, з небюджетних рахунків у Казначействі і таким платежам буде надано найвищий рівень пріоритетності.

"Переведення рахунків надавачів медичних послуг на обслуговування в органи Казначейства не змінить курсу медичної реформи та не вплине на автономність закладів у розпорядженні своїми коштами. Держава не буде впливати на витрачання коштів надавачів медичних послуг", – наголосили у Мінфіні.