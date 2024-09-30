Міноборони посилило контроль за закупівлею електроенергії для потреб ЗСУ

Міністерство оборони України затвердило новий порядок закупівлі електроенергії для потреб Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Відповідний наказ №651 розроблено спільно з Міністерством економіки, повідомляє пресслужба Міноборони.

Згідно з наказом, закупівля електроенергії має проводитися на підставі рекомендацій, затверджених Мінекономіки, та з використанням розробленої тендерної документації.

Наказ, зокрема, передбачає:

відкриті тендери через електронну систему закупівель з дотриманням принципів прозорості та недискримінації учасників;

учасники тендерів повинні подати документи, що підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії;

учасники зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників;

до участі в тендерах не допускаються компанії з Росії, Білорусі та Ірану.

За тендерною документацією, критерії оцінки пропозицій мають ґрунтуватися на найнижчій ціні для прозорості процесу.

Учасникам тендерів також дозволяється виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції, а забезпечення виконання договору становить до 5% від суми закупівлі, що гарантує виконання зобов'язань переможцями тендеру.

Читайте також: Міноборони анонсувало реформу управління державними підприємствами

Затвердження проєкту наказу пов’язане з необхідністю створення єдиного підходу до організації публічних закупівель електричної енергії, підготовки тендерної документації, включно з проєктом договору про закупівлю.

"Впровадження нових механізмів контролю закупівлі електроенергії для ЗСУ – це практика, яка сприяє встановленню чітких, прозорих та єдиних правил, які дозволяють запобігати зловживанням. Методичні рекомендації щодо особливостей здійснення публічних закупівель у сфері електроенергетики були розглянуті та доповнені з урахуванням специфіки замовника", – зазначила заступниця директора Департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Мінекономіки Ірина Сопилюк.

Вона додала, що співпраця Міноборони та Мінекономіки сприятиме економії при закупівлі електроенергії, і стане зручним механізмом як для підрозділів Збройних Сил, так і для постачальників.